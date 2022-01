El mensaje de Alejandra Rubio a Carmen Borrego con el que entierran el hacha de guerra

Año nuevo, vida nueva. O al menos eso dicen. Carmen Borrego ha comenzado el 2022 muy diferente a cómo lo terminó. Desde hace cerca de un año, la colaboradora de Sálvame se ha visto envuelta en un entramado familiar que la ha colocado en primera plana mediática. Sus continuos enfrentamientos con su sobrina, Alejandra Rubio, también provocaron que la relación con su hermana, Terelu Campos, se viera dañada.

Sin embargo, parece que todo eso ha terminado porque hay una tregua familiar, aunque no se sabe cuánto tiempo durará. Este lunes, Borrego, ha confirmado que se ha felicitado la Navidad con su familia a través de una videollamada en la que estaba también la joven e incluso su nueva pareja, Terelu y Maria Teresa Campos. Carmen ha querido arrojar un poco más de luz a su relación con la hija de Terelu y ha revelado que, además, la colaboradora de Viva la Vida dio un paso al frente y le envió un mensaje privado a través de WhatsApp para felicitarla personalmente.

“A los diez minutos me envió un mensaje, que eso sí que no me lo esperaba y yo sé que ese mensaje es más cercano porque una de las cosas que me dolía de Alejandra era que siempre había sido su tía Carmen y desde hace algún tiempo solo Carmen”, ha comenzado explicando Carmen Borrego. “Yo no voy a hablar de ningún conflicto, yo recojo ese mensaje que a mí me gusta y yo le contesto que: ‘Igualmente cariño, espero que podamos solucionar nuestros temas cuanto antes’”, ha explicado la tertuliana ante la atenta mirada del resto de colaboradores que se encontraban en el plató.

Después, la hija menor de María Teresa Campos ha dejado claro que “mi intención no quiere decir… que mañana vete tú a saber que puede ocurrir, es desde luego no continuar con este problema”, ha terminado diciendo sobre el distanciamiento don la influencer.

Por su parte, Alejandra Rubio, contó en Viva la Vida este domingo, que su madre y Carmen Borrego también se habían reconciliado. “Se hicieron una fotografía y mi madre me la mandó diciendo: ‘Retócamela’ y, se las veía muy sonrientes y muy bien”, dijo la colaboradora con una sonrisa de oreja a oreja. Sí que hubo conversación entre las hermanas, pero Alejandra no ha revelado el contenido de la misma. «Yo no te puedo decir de lo que han hablado porque no estaba y me dijo que ya me contaría. Acabo de llegar y no sé nada…», reveló la joven.

Durante esa intervención en el programa presentado por Emma García, Rubio dio a conocer también que se había felicitado el año con su tía. «Yo le puse: Feliz año tita y un corazón y ella me respondió: ‘Sabes que te adoro. Espero que seas muy feliz’. Después le contesté con un: Lo arreglaremos, claro que sí», explicó Alejandra Rubio.