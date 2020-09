El mensaje de despedida de José a Adelina (‘La isla de las tentaciones’) tras su ruptura: «Siempre permanecerás»

Eran una de las parejas que, aunque con problemas que solucionar, salieron más unidos de ‘La isla de las tentaciones’. Pero esos problemas que salieron a la luz durante la grabación del reality, que puso a prueba precisamente su relación, parece que no han conseguido reconducirlos y, finalmente, el noviazgo de José y Adelina se ha roto.

«‘El amor de verdad es eterno y si termina no era amor’. Qué fácil es decirlo y que difícil entenderlo cuando el corazón se ha quedado sin fuerzas para seguir latiendo y aun así bombea tu nombre«, ha escrito el Guardia Civil dejando claro que están siendo días muy complicados puesto que sigue enamorado de su ahora exnovia.

José y Adelina

«Ahora, con el alma rota, recogemos los pedazos que han quedado de ese amor tan puro que nos entregamos como si fueran piezas de un puzzle que no llegábamos a completar», prosigue en un escrito en el que insiste lo mucho que duele descubrir que el amor no dura para siempre. Y así lo ha asegurado: «El amor de verdad es eterno y si termina no era amor… Excepto tú, que no estás pero permanecerás siempre porque mi corazón solo guarda los recuerdos felices que una vez nos hicieron soñar».

José: «Solo guardo recuerdos felices»

Unos días muy complicados que José ya manifestó cuando confirmó, para acabar con las especulaciones, que, efectivamente, su noviazgo se había terminado: «Os confirmo que Adelina y yo hemos terminado la relación. Están siendo días difíciles, así que os pido respeto«, aseguró entonces.

Ahora, en su nueva publicación, el Guardia Civil ha terminado agradeciendo los mensajes de ánimo que ha recibido desde que contaron la ruptura, así como también a todos aquellos que pretender hacer daño con sus comentarios: «Muchas gracias de corazón a todos los comentarios y mensajes de apoyo y ánimo, sois increíbles. Gracias también a ese pequeño porcentaje de [email protected] que solo tienen maldad y están jugando con el dolor que supone una ruptura sentimental, lamento mucho que tengáis un corazón tan feo, ojalá algún día seáis buenas personas».