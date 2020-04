El mensaje de Joaquín Sabina desde el confinamiento: «La cultura se ha quedado con el culo al aire»

Joaquín Sabina se llevó un tremendo susto el 12 de febrero de 2020, día en el que cumplía 71 años y en el que ofreció un concierto en el WiZink Center de Madrid junto a su amigo Serrat. En un momento del recital sufrió una tremenda caída que hizo temer lo peor.

Joaquín Sabina saluda y recibe el alta hospitalaria tras su hematoma intracraneal

El cantante fue hospitalizado debido al golpe, que según comentó él mismo cuando fue capaz de hacerlo, los focos le cegaron y por eso cayó del escenario al foso. Sabina tuvo que ser operado de un hematoma en la cabeza y estuvo en la UCI hasta que fue mejorando y logró abandonar el hospital después de más de una semana ingresado.

Se le había visto aplaudiendo desde el balcón de su casa de Madrid, como hacen muchos españoles y españolas cada tarde a las 20:00 horas. El domingo 19 de abril de 2020 dio un paso más y apareció en el programa de Jordi Évole en LaSexta, donde ofreció unas declaraciones para hablar sobre el delicado estado de la cultura.

«Ya sé quién me ha robado el mes de abril: el cabrón del coronavirus»

«Ya sé quién me ha robado el mes de abril: el cabrón del coronavirus»

Igual todavía no puede tocar la guitarra, pero Sabina parece de nuevo en forma.

Sabina señaló en ‘Lo de Évole’ que no lo está pasando bien durante el confinamiento y que sufre por el miedo y la incertidumbre de lo que vendrá. Echa de menos a sus hijas y a sus amigos y amigas, además de salir a las calles de Madrid: «Se me están quitando todas las cosas que realmente me gustaban. He sido el tipo más callejero y más noctámbulo y eso de que no se pueda abrazar a los amigos, a mis amigas, a mis hijas, me parece tremendo, y sobre todo, que nadie sepa cómo vamos a salir de esto».

«Estoy echando mucho de menos que en estos días en el que todos los ministros y el presidente salen diciendo las ayudas que van a tener todos, a nadie se le ha ocurrido decir que la cultura, los cantantes, pintores, cineastas se han quedado con el culo al aire y sin saber cómo tapárselo. Aparte del turismo, uno de los valores más importantes y serios que tiene España para exportar y así lo hace, es la cultura. Así que por favor, bromas sobre eso, no», manifestó el de Úbeda.

«Tenemos una cultura que muchos querrían para sí. Ha quedado con el culo al aire. Bromas con eso, no».

«Tenemos una cultura que muchos querrían para sí. Ha quedado con el culo al aire. Bromas con eso, no».

Sabina reivindicativo

Joaquín Sabina no es demasiado optimista ni con el presente ni con el futuro, pero al menos sí tiene claro que quiere seguir viviendo y que le queda todavía mucho por hacer: «Que se muera la muerte«, espetó a Jordi Évole cuando le preguntó si tenía miedo a la muerte. Joaquín Sabina es un luchador que nunca se rinde.