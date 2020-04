El mensaje de Ortega Cano a Ana María Aldón en ‘Supervivientes 2020’: «Me gustaría verte con Rocío Flores»

La pasada gala del martes 7 de abril los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ recibieron un pequeña alegría en forma de mensaje de uno de sus familiares pero con la pequeña amargura de que no serían ellos mismos los que hablarían directamente sino que sería un compañeros y este les transmitiría los mensajes. En el caso de Ana María Aldón, sería su ahora gran amiga Yiya la que le diría todo lo que escuchase de voz de su marido, José Ortega Cano.

El extorero parecía muy nervioso y al principio le costó entender bien el funcionamiento de la llamada, pero parecía tener muy claro el gran cariño que le quería transmitir a su mujer: «Lo está haciendo fenomenal pero la veo un poco seria y ella es más alegre«, era sus primeras palabras. «Toda la familia está muy bien: su madre, su hija Gema, su nieta Nicole… ¡Cuando vea a nuestro hijo no lo va a poner!».

Ortega Cano no dejaba de insistir en que la quería mucho y en que la Ana María Aldón que él conoce y de la que él se enamoró es una mujer mucho más alegre y divertida que a la que se está viendo en la pequeña pantalla, por eso no dejó de insistirle a Yiya en que tenía que cambiar la actitud. Tanto, que hasta la propia concursante le aseguró que se encargaría ella de conseguirlo.

En su mensaje el que fue pareja de Rocío Jurado no dudó en hacer referencia a una de las polémicas más sonadas del concurso de su mujer: el distanciamiento con Rocío Flores y por su acercamiento con Yiya, enemiga número 1 de la primera. «Me gustaría verla con Rocío antes de que termine el concurso«, y le insistía: «Lo que más me gusta es la familia, la amistad y el amor. Gloria Camila la está defendiendo a muerte», terminaba diciendo.

El descontento de Antonio David Flores en plató

Y es que a lo largo de la noche se han podido ver diferentes vídeos en los que se escuchaba a Ana María Aldón hablar sobre su actitud respecto a Rocío Flores. La diseñadora asegura que ella no quiere interferir entre los problemas que tenga la joven con Yiya porque no es su papel y no forma parte de su concurso y así lo habían hablando antes de arrancar la aventura: «Yo he hecho mi concurso y se me dejó muy claro que cada uno viene a hacer su concurso«.

En cambio Antonio David Flores apuntó desde plató que su actuación está siendo totalmente contraproducente para su concurso: «Si intercede en el conflicto cree que le puede afectar a su concurso. Y es todo lo contrario. Se le insistió mucho en el comportamiento, pero ella todavía no ha sabido entender o no lo ha querido entender», aseguraba. Respecto a lo que habían hablado las dos concursantes cuando todavía estaban España, aseguró que tampoco era exactamente como lo estaba contando Aldón: «Lo que se habló fue que cada cual haga su concurso y que sepáis que vais a ser el apoyo la una de la otra. Es independiente pero de la misma forma ese ser familia iban a tener el apoyo».