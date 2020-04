El mensaje de Rocío Flores a su madre Rocío Carrasco desde ‘SV 2020’: «No quiero hacerte daño»

Noche de videollamadas para los aventureros que todavía no habían tenido esa conversación con algún familiar. Rocío Flores ha hablado en diversas ocasiones con su padre a lo largo de ‘Supervivientes 2020’, pero esta vez al otro lado estaba su novio Manuel, algo que le ha hecho muchísima ilusión.

El joven, que siempre ha manifestado ser una persona tímida, ha mostrado esa timidez a través de la webcam. Eso no le ha impedido decirle a su chica lo muchísimo que le quiere y lo orgullosos que están todos de ella, que no dejan de apoyarla semana tras semana. «Tienes que llegar a la final. Tienes un montón de gente que te apoya fuera. Mucha fuerza, te queda muy poco de concurso», decía al tiempo que le pedía que no entre «en conflicto con nadie«.

Rocío Flores hablando con su novio Manuel / Cuatro.com

Rocío Flores, por su parte, solo atinaba a decirle también lo mucho que le quiere, las ganas que tiene de verla, así como agradecerle la sorpresa y pedirle que le mandara un mensaje a su suegra: «Me muero por verte, quiere que me vayas a recoger. Y muy importante: tu madre me tiene que hacer un bocadillo de filete empanado cuando llegue».

Rocío Flores reitera la petición de acercamiento a su madre

Y lo que no se esperaba la aventurera después de esta sorpresa es que Lara Álvarez le anunciara que habían pasado las doce de la noche y, por tanto, ya era miércoles 29 de abril, una fecha marcada en el calendario puesto que es el cumpleaños de su madre Rocío Carrasco.

Rocío Flores pide de nuevo un acercamiento a su madre / Cuatro.com

La presentadora le ha dado la oportunidad de mandarle una felicitación en directo y ella, envuelta en un mar de lágrimas, le ha vuelto a pedir ese acercamiento que tanto desea: «Decirte que muchas felicidades. Me encantaría poder decírtelo en privado, pero bueno, que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas. Yo no quiero hacerte daño para nada y me encantaría poder hablar cuando llegue«.