El miedo de Marta López por las infidelidades de Alfonso Merlos: «Quiero ir al médico y hacerme una analítica»

Marta López fue muy cauta a la hora de hablar de su relación con Alfonso Merlos en el Polideluxe que protagonizó el sábado 2 de mayo de 2020 en ‘Sábado Deluxe’. No quiso entrar en detalles demasiado íntimos y tampoco quiso comentar temas profesionales del periodista.

Marta López en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

De lo que sí habló es de las infidelidades de Alfonso Merlos. Sabe que además de Alexia Rivas hay otras mujeres, lo que le ha llevado a pensar en que tiene que tomar medidas cuando todo pase: «Me gustaría ir al médico a hacerme unas pruebas«.

«Estoy deseando que acabe esto para hacer una analítica, me da cosa. Era mi pareja y con mi pareja hacía lo que me daba la gana, lo que no sabía es que él hacía lo que le daba La gana con otras», aseguró Marta López, insinuando que no tomaban precauciones.

Quiso casarse con Marta López en el confinamiento

«Era perfecto, no se me pasó por la imaginación que estuviera con más gente. Hablábamos mucho cuando no estábamos juntos. Todo estaba bien«, manifestó la colaboradora, que señaló también que tenían planes de boda.

Marta López hablando de su relación con Alfonso Merlos en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Durante el Polideluxe se conoció que el periodista quería que se casaran el 4 de septiembre de 2021, aunque incluso Alfonso Merlos no quería esperar y le dijo que se hubiera casado con ella durante el confinamiento. Además, el periodista le dijo cómo le gustaría que fuera el vestido de novia y el peinado. Lo que peor le ha sentado es que le dijo a su madre que cuando acabara el confinamiento le iba a pedir la mano. Que haya metido a su progenitora en esto mientras sabía lo que había no le ha sentado bien.