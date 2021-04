El miedo paraliza a Terelu Campos y se rinde ante Rocío Flores

¿Qué sienten las Campos hacia Rocío Flores?

> Rocío Flores ha estallado. La hija de Antonio David no puede soportar la presión mediática que se está generando tras el documental Contar la verdad para seguir viva. Colabora semanalmente en el Programa de Ana Rosa, y ha usado este espacio para romper su silencio. “Tengo sentimientos, y no pocos”, ha empezado diciendo. “hay muchas cosas que no son así, y cuando digo que no son así es porque es la realidad. Conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie. Y sé, mejor que nadie, lo que yo he vivido en su casa. Y conozco perfectamente a mi padre, y se todo lo que he vivido en la suya”, comenta en un tono muy tajante.

Las palabras de la nieta de la Jurado han conseguido destrozar el testimonio de Rocío Carrasco. Parece que la hija de la Más Grande no está contando toda la verdad. No quiere hablar con su pequeña, y está dejando que sufra un linchamiento público. Las Campos siempre han tenido muy buena relación con la joven. Pero, después de que consiga arrebatar el trono a Rociíto, parece que están algo molestas. ¿Quieren saber que opinan sobre su último escándalo?

