El motivo por el que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía son las únicas jóvenes royals desaparecidas en el confinamiento

Después del desconcierto inicial y de tener que lidiar con el escándalo del Rey Juan Carlos, Casa Real se puso a trabajar para dar la talla durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Siempre se puede hacer mejor, pero también siempre se puede hacer peor, y los Reyes Felipe y Letizia han demostrado estar a la altura.

Los Reyes Felipe y Letizia teletrabajando desde La Zarzuela

Felipe VI ha realizados dos salidas fuera de La Zarzuela, ha puesto a la Guardia Real al servicio de Defensa para ayudar en todo lo posible, mantiene reuniones con el Presidente del Gobierno, con diversos ministros y permanece al tanto de todo, comportándose como un Jefe de Estado. Hace llamadas y videoconferencias con responsables de determinados sectores y colectivos, una tarea a la que se une la Reina Letizia. Ambos realizaran este trabajo de despacho juntos y por separado. Hay quien les da las gracias por su trabajo y hay quien opina que lo que hacen no sirve para nada. Las opiniones son libres.

Casa Real no hace caso

Pero luego está su gran error. Casa Real mantiene bajo siete llaves a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que permanecen confinadas en La Zarzuela sin que se sepa nada de ellas. Se espera que lean, vean películas y series, hablen con sus familiares y amigos, hagan deporte y por supuesto que sigan con la educación a distancia. Todo se espera, todo es un suponer, porque es lo que más o menos está haciendo la gente de su edad en España en la medida de sus posibilidades.

Retrato oficial de los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía son las únicas royals de su generación que están desaparecidas. Hasta los Príncipes de Cambridge y los hijos de Alberto de Mónaco, que son pequeños, han tenido su espacio, pero ellas no. Ni siquiera aprovecharon el Domingo de Pascua, en el que siempre había aparición, para mostrar una imagen de Doña Leonor y Doña Sofía. ¿A qué se debe que sean las únicas ausentes de la realeza?

En primer lugar, al miedo que Casa Real tiene a salirse del guion, a que se perciba un toque personal en los miembros de la Familia Real, que es precisamente muy necesario cuando se habla de Monarquía, por temor a las críticas. Prefieren que se critique por ausencia que por presencia si no se trata de cuestiones institucionales y oficiales. Los gestos son fundamentales, y aunque en España haya tantos ataques a la Corona, eso no quiere decir que tengan que esconderse, sino que deben mostrarse más fuertes y unidos que nunca. A los royals se les quiere y se les admira cuando se les conoce y se conocen sus virtudes. Se corre en riesgo de que no tengan demasiadas, pero no es el caso de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que aunque puedan ser tímidas, saben quiénes son y lo que representan.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en un retrato oficial

¿Se niegan ellas? En absoluto. ¿Se niegan los Reyes? Tampoco. ¿Entonces qué pasa? Entre especulaciones, Pilar Eyre nos cuenta que Doña Letizia insistía en que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía debían aparecer, que era importante para la imagen de la Corona, que no podía ser que fueran las únicas royals de su generación que no habían tenido ningún gesto público. Vamos, que la Reina hacía caso a lo que se decía desde Bekia y desde otros muchos medios. La respuesta era no.

Una vez acabó la cuarentena de la Reina lo propuso, pero según relata la periodista y escritora, todo eran evasivas desde la maquinaria de La Zarzuela. Don Felipe y sobre todo Doña Letizia han aceptado, pero seguramente ella es muy consciente del error cometida. Cada vez es más tarde para rectificar, pero quizás haya esperanzas. Que nadie olvide que la Monarquía debe mostrarse útil, debe ser concebida como una institución necesaria que aporta al país, pero también sus miembros deben ser ejemplares, queridos e incluso admirados, un modelo a seguir para los demás. La mayor parte de los Borbón y Grecia no cumplen con estos cánones, pero para los Borbón-Ortiz sí hay esperanza.