El motivo por el que Rocío Carrasco no tiene un acercamiento con Gloria Camila

Montealto, el especial a Rocío Jurado ha dado el pistoletazo de salida este martes. El espacio, presentado por Jorge Javier Vázquez ha homenajeado a la madre de Rocío Carrasco en su papel como artista y madre. Detrás de esta producción que ha provocado las lágrimas de Rocío -hija- ha habido un equipo para realizar una escenografía que ha contado con la ayuda de arquitectos para realizar una réplica de 10 metros de altura de la propiedad en la que vivió La más grande.

Al ritmo de la canción Ay mamá de Rigoberta Bandini, Rocío Carrasco entraba en el plató con la mejor de sus sonrisas y con llamativo cambio de look. La madre de Rocío Flores ha “cortado por lo sano” y ha lucido un nuevo corte de pelo, dejando atrás su larga melena rizada. “Esto es algo que me hace muchísima ilusión, pero sí, estoy nerviosa”, ha dicho emocionada nada más comenzar la emisión.

Rocío Carrasco vivía así uno de los momentos más especiales de su vida al poder transportarse a su tierna infancia en un homenaje que ha acercado también al público a la figura de la intérprete de La más grande. Antes de ver la primera recreación de las estancias de la que fue su casa cuando era tan solo una niña, el presentador ha querido saber si podría existir un cercamiento con su hermana, Gloria Camila, ya que hace unos días, la hija de José Ortega Cano se emocionó ante el inminente estreno de Montealto, ya que le recordaba a su infancia.

«Me da mucha pena esa situación. Yo lo que quería decir es que a mí también me hubiese gustado que hubiera sonado de otra manera la música, pero desgraciadamente ha sonado así y no me toca más que bailar. Me hubiese gustado muchísimo que las cosas hubiesen sido de otra manera. Es mas complicado. Al final el maestro es el mismo», ha dicho haciendo un juego de palabras sin querer revelar el por qué no puede dar ese paso con su hermana.

Imágenes inéditas

Una vez ha podido ver Rocío Carrasco la habitación que le ha trasladado a 1995 no ha podido aguantar la emoción. Ha hecho un recorrido por cada rincón y ha podido volver al pasado en un abrir y cerrar de ojos. Además, ha podido ver unas imágenes en las que aparecían sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco. «Es una mezcla de sentimeintos. Estoy emocionada, abrumada y se me han venido a la cabeza un monton de recuerdos de mi vida, de la suya, de la de mi padre, de mi infancia. Tengo fuerza y tengo ganas de hacerlo creo que ya es hora. No lo he hecho hasta ahora porque no podía. No me encontraba tenia demasiadas cosas a las que hacerle frente», ha comentado orgullosa del paso que ha dado.

«De ese día no me acuerdo, pero esa imagen con mi padre no la había visto. No los había vuelto a ver en imágenes juntos. Esa era la época feliz de mi madre y mia, luego nada fue lo mismo. Ahí mi madre era muy feliz. Mucho», ha añadido después de romper a llorar. Rocío Carrasco ha contado que para su madre esa casa significaba «hogar» y «donde pasó la mayor parte del tiempo de su vida». » Donde ha habido muchos momentos felices. Esa casa significaba sacrificio, lucha, éxito, un sitio donde pudiera relajarse y estar en confort. Englobaba muchos sentimientos y muchas cosas», ha indicado.

Por el momento, no se han mostrado el resto de las estancias de la casa. Para ello hay que esperar al próximo viernes 4 de febrero. La emisión tendrá lugar a las 22:00 horas en Telencinco.