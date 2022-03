El motivo por el que Tamara Falcó ‘se ríe’ de Alejandra Onieva

Tamara Falcó se ha convertido en una pieza clave dentro de la familia Onieva. Tanto es así, que su chico no duda de presumir de ella cada vez que tiene oportunidad, algo que también ha hecho la hermana de éste, Alejandra Onieva, quien en más de una ocasión ha demostrado la buena relación que tiene con la marquesa de Griñón.

Ha sido justo este miércoles 9 de marzo cuando la Mercedes-Benz Fashion Week ha regresado a la capital. Un momento de lo más especial que no ha querido perderse la propia Alejandra, que además de estar centrada en sus distintos proyectos profesionales no deja de lado la moda ni la importancia de conocer cuáles serán las tendencias estilísticas más reclamadas de cara a los meses venideros. En medio del 75 aniversario de esta cita, los medios de comunicación se han topado en Ifema con la actriz, que no ha dudado en hacer gala de su simpatía para desvelar algunos detalles sobre su impecable conexión con la novia de su hermano: “No nos intercambiamos prendas de ropa, pero yo admiro su estilo y no sé, ellos se meten conmigo porque me gusta mucho llevar chándal y demás. También te digo que llevar chándal ahora es muy chic, es lo que la pandemia ha originado”, desvelaba, dejando entrever que habían surgido algunas risas por parte de Tamara cada vez que ve que su cuñada luce prendas de ropa de estilo más sporty. Algo que no resulta extraño, ya que la hija de Isabel Preysler tiende a apostar por looks más elegantes y sofisticados, sin haberse decantado nunca por los típicos pantalones de tipo jogger.

Aún así, Alejandra ha querido aclarar que su armario no solo se reduce a conjuntos deportivos, optando por diferentes outfits dependiendo de cada ocasión: “Para vestir de día soy muy simple. Soy de vaqueros, sudadera… No me arreglo mucho. Cuando tengo una cena me paso al otro extremo: soy de tacón, muy arreglada…”, finalizaba, demostrando así que sus gustos de moda realmente tienen mucho que ver con los de Tamara.

No obstante, la intérprete ha preferido mantenerse al margen cuando los reporteros allí presentes le han preguntado sobre la relación entre Tamara e Íñigo, únicamente asintiendo cuando se cuestionaban sobre si están “bien y felices, y todos contentos por ellos”. Una postura que ya adoptó en otras ocasiones, cuando los comunicadores intentaban que Alejandra diera más detalles sobre el noviazgo: “Contenta por él, contenta por ella, ella es maravillosa y todo muy bien, no tengo nada más que decir que eso”, afirmaba en una de sus últimas apariciones públicas, intentando continuamente que los periodistas cambiaran de tema. De esta manera se demuestra que todos los seres queridos del empresario intentan hacer caso omiso a los rumores sobre posibles infidelidades que han sonado con fuerza en distintos platós de televisión, incluida la propia Tamara, que prefiere seguir viviendo su historia de amor con total normalidad dejando claro que ninguna información puede empañar el precioso momento que está viviendo a nivel sentimental.