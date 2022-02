El motivo porque da repelús la figura de cera de Zendaya

Copia de la Zendaya de 2016

Zendaya en la gala de los Human Society en la que se han basado para su figura

Popularísima en las redes sociales, Zendaya habrá podido ver estos días cómo la mayoría de los comentarios en las mismas no dejaban nada bien la réplica que le han hecho, aunque por el momento no se sabe todavía si a la protagonista de ‘Dune’ le ha gustado o no. A falta de saber su opinión, lo que está claro es que sus seguidores no se han cortado a la hora de dar su opinión y no están muy contentos con el resultado, hasta el punto de que le han sacado parecidos con ‘celebrities’ que en la vida real se parecen poco o nada a la novia de Tom Holland. Este tipo de figuras siempre están basadas en algún posado, fotografía o look del protagonista, y en este caso el elegido fue un traje color fucsia que la californiana lució en 2016 durante la gala benéfica ‘The Humane Society’.