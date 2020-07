El mundo de la televisión se vuelca con Paz Padilla tras la muerte de su marido, Juan Vidal

La sorpresa ha sido absoluta cuando se ha conocido la noticia del fallecimiento del marido de Paz Padilla, Juan Vidal. El abogado llevaba luchando contra un tumor cerebral desde hace un año pero no ha podido vencerlo y la presentadora ha tenido que prepararse para tan complicado y doloroso final. Muchos de sus compañeros de profesión tampoco sabían la situación que atravesaba y el shock ha sido absoluto al conocer la noticia.

María Patiño era una de las primeras en hablar de tan difícil noticia y reflexionaba sobre cómo ha estado Paz Padilla en el programa hasta el último momento sin contar nada a sus compañeros: «Su entereza, su fuerza, esa profesionalidad sin querer compartir su dolor más profundo. Ha querido vivir con los suyos la enfermedad de su gran amor. Ahora entendemos algunas reflexiones de Paz sobre la muerte. Ella se estaba preparando porque sabía que había un adiós. La he mandado un mensaje y me ha respondido en el momento diciéndome que me quiere».

María Patiño hablando de la noticia | Foto: telecinco.es

Por su parte, Lydia Lozano se ha mostrado muy triste por la noticia y ha contado al borde de la lágrima cómo ha sido su llamada con Paz Padilla: «La he llamado y me ha impactado. Ella estaba preparada y yo me he puesto a llorar porque no sabía qué decirle. Ella se ha puesto a llorar y me ha dicho ‘si tú lloras yo lloro’. Yo le he dicho ‘pero no sabíamos nada’ y me ha dicho ‘Lydia, es que no quería que saltase la noticia’. Ha sido un año muy duro me ha dicho y que los últimos seis meses han sido maravillosos, que la despedida ha sido preciosa, que había momentos en ‘Sálvame’ que se iba a llorar detrás con su repre».

Todos apoyando a Paz Padilla

No hay duda de que para la presentadora y actriz vienen momentos muy dolorosos en su vida y todos los que la conocen se han volcado con ella. Emma García se ha mostrado muy afectada en ‘Viva la vida’ asegurando lo jodida que puede llegar a ser la vida. Además, ha contado que ella sabía lo que estaba sucediendo en la vida de su compañera de cadena y, por su parte, Kiko Matamoros ha asegurado no saber nada. La que también conocía la situación era Belén Esteban, quien tampoco había contado nada a nadie.

En redes sociales se han visto muchos homenajes a la pareja, quienes eran muy queridos por todos os compañeros de profesión de Paz Padilla. Toñi Moreno ha dedicado unas palabras de lo más emocionantes, así como Loles León o Eva Isanta. Ahora queda un camino muy doloroso que deberá transitar apoyándose en las personas que más la quieren.