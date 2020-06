El nuevo varapalo de Tamara Gorro: su abuela ha sido ingresada

El año 2020 no está siendo sencillo para nadie ya que la pandemia del coronavirus ha supuesto un duro golpe para todo el mundo. Son muchísimas las personas fallecidas y, además, esta situación conllevará una grave crisis económica que la gente ya está empezando a notar. Una de las personas que también está odiando bastante este año es Tamara Gorro, quien no se recupera de una situación y ya está de lleno en otra.

La influencer ha vivido momentos complicados después de que Ezequiel Garay diera positivo por coronavirus. La pareja estuvo mucho tiempo sin poder abrazarse ni besarse a pesar de estar en la misma casa pero, sobre todo, ambos sufrieron mucho por no poder estar con sus hijos, a quienes prefirieron dejar en otra cosa para evitar problemas mayores. Ahora es otra persona de la familia de Tamara Gorro quien está pasando por una situación delicada: su abuela.

Tamara Gorro con sus abuelos | Instagram

Era la propia influencer la que contaba en Instagram lo que le había sucedido a su abuela: «Pues sí, odio el 2020 con todas mis putas ganas. Perdón por la expresión, pero es lo que siento. Ayer estábamos pasando una gran tarde con amigos, buen ambiente… Bueno, espectacular. Y, de repente, cuando parece que todo está terminando y te vas a casa con esa buena energía, te llaman y mi Yaya está ingresada en el hospital. Toda esa alegría y esa felicidad se van a la mierda en un segundo, que a muchos os habrá pasado. Que horror. A priori no es por la Covid pero le van a hacer la prueba igualmente».

Momentos de tensión y preocupación

Además, Tamara Gorro ha contado que vivieron muchos momentos de incertidumbre porque su abuela no tenía el móvil y no se podía poner en contacto con ellos de ninguna manera: «Estoy viviendo en una incertidumbre. No sabíamos nada de ella y como le pasa a todo el mundo: no te dejan pasar, no sabes nada, ella no tenía el móvil». Finalmente pudieron contactar con ella y así poder saber de primera mano cómo está.

La influencer también ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su abuela: «Y de nuevo toca coger impulso, para derribar otro obstáculo. Esta vez, ese ingrediente imprescindible del que tanto hablo se salió del cóctel, la salud. Pero quedan otros muchos que harán que todo vuelva a la coctelera de la felicidad: Unión, amor, fuerza y ganas. Yayita, la única diferencia es que no podrás tenernos veinticuatro horas a tu lado, pero cuentas con algo mágico, el personal sanitario, ellos harán que todo termine pronto, mi amor…».