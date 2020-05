El padre de Adara, a favor de Hugo Sierra tras su ruptura con Ivana Icardi en ‘Supervivientes 2020’

Las cosas entre Adara Molinero y su padre fueron a peor en cuanto este se posicionó del lado de Hugo Sierra durante su sonada ruptura sentimental tras el paso de la joven por ‘GH VIP 7’. Pero parece que el apoyo de Jesús -así se llama el padre de Adara- va más allá e la historia de amor que tuvo con su hija y sigue defendiendo a Sierra a capa y espada también durante su paso por ‘Supervivientes 2020’. Reality en el que también está la que fue su pareja, Elena.

El uruguayo es ahora el centro de atención en la supervivencia tras tomar la firme decisión de terminar su relación sentimental con Ivana Icardi. Apelando a su madurez, Sierra asegura que ha detectado ciertas cosas en la argentina que no le gustan y que por lo tanto no le merece la pena seguir adelante con esta historia de amor. Por supuesto, esto dejó destrozada a su compañera y no hay día que no llora.

Adara Molinero con su padre en la gala 12 de ‘GH VIP 7’

Tampoco puede evitarlo durante las conexión en directo de las emisiones del ‘Supervivientes 2020’, como ocurrió el pasado jueves 7 de mayo durante la gala 12 del reality. Allí han vuelto a revivir algunas de sus broncas y la joven volvía a reconocer que no entendía el cambio de actitud del que había sido su pareja de un día para otro y que, desde entonces, todo lo que hacía o decía le parecía mal y se dirigía a ella con muy malas formas.

«Ivana me tiene hecho un lío»

Pues al pareces Jesús no está muy de acuerdo con la forma de actuar y opinar de la argentina y así quiso dejar constancia en su cuenta de Twitter durante la pasada noche. «Con lo bien que han estado Hugo e Ivana desde el martes sin discutir, pero claro ella no podía hablar. Ivana me tiene hecho un lío, si estuviera tan enamorada no le permitiría este sentimiento darle tanta caña a Hugo en directo, creo yo«.

Con estas palabras, el padre de Adara pone en duda una vez más los sentimientos de Ivana Icardi y demuestra su defensa incondicional hacia el que fue su yerno y padre de su nieto. Un apoyo que le desmarca -todavía más- de su hija y de la que fue su pareja, Elena, quien se encuentra también concursando en ‘Supervivientes 2020’.