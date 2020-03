El padre de Adara desmiente en ‘El programa de AR’ todo lo que ha contado su hija: «No entiendo a qué viene»

Hace unos días Antonio Rossi y el padre de Adara protagonizaron una discusión pública en Twitter que terminaron en privado. En esta conversión, el periodista criticó duramente a Jesús Molinero por las declaraciones que hizo Adara en ‘Sábado Deluxe’ sobre que su padre no la apoyaba en su relación con Gianmarco Onestini y se había hecho gran amigo de su ex Hugo Sierra.

Adara explica su situación con su padre en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: telecinco.es

Como era normal, muchas personas criticaron el comportamiento de Jesús Molinero al no entender por qué se portaba así con hija, sin embargo, la versión del padre de la ganadora de ‘GH VIP 7’ es muy diferente a la que ella contó en los platós de televisión: «Él quiere dejar claro de forma rotunda que apoya a su hija, que jamás le ha retirado su apoyo y que no entiende lo que ha dicho su hija ni a qué viene«, comunicaba el periodista en ‘El programa de Ana Rosa’.

Rossi explicó que Molinero le dijo que apoya el concurso de Hugo Sierra porque es el padre de su nieto y cree que si ganase el concurso eso sería bueno tanto para Adara como para el pequeño Martín. Asimismo, dejó claro que nunca le pidió a su hija que volviera con Hugo, sin embargo, sí que le pidió que no hablara mal de él públicamente.

«Él dice que lo que cree es que Adara no tiene que hablar mal del padre de su hijo puesto que tienen que verse delante de un juez y que lo mejor es llevarse bien con esa persona o al menos, no decir cosas malas de él en público que pueden enturbiar la relación», aseguró el periodista.

Antonio Rossi en ‘El programa de AR’| Foto: Telecinco.es

Molinero también le contó a Rossi que él advirtió a su hija sobre que no se fuera tan pronto de casa con una persona a la que prácticamente no conocía, y que ni mucho menos tuviese un hijo con él: «Le dijimos todo el mundo lo que iba a ocurrir y cuando ha ocurrido ahora, ¿tengo que odiar a Hugo? Lo único que han hecho es no ser felices», aseguró Molinero que además dejó claro que su hija jamás le contó que Sierra le hubiera tratado mal y ni mucho menos que la hubiera insultado: «Solo me dijo que no era feliz», aseguró.

Desmiente que no felicitase a su nieto

Además de todo esto, Molinero dejó claro que él si que felicitó a su nieto y que no entendía porque su hija había contado lo contrario en ‘Sábado Deluxe’: «Dice que él felicitó al niño porque en ese momento estaba con su madre y que luego en la fiesta cuando se lo llevó Adara, él no llamó porque ya lo había felicitado», explicó Rossi.