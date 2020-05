El padre de José Antonio Avilés habla de los problemas de su hijo: «Falta por imputarle la muerte de Manolete»

La vida de José Antonio Avilés ha dado un vuelco tras convertirse en concursante de ‘Supervivientes 2020’. El joven entró como colaborador de ‘Viva la vida’ pero ha hablado tanto de su papel de periodista que ha levantado sospechas sobre su vida, lo que ha hecho que ‘Sálvame’ se pusiera manos a la obra para investigar sobre su vida. Han sido precisamente estas investigaciones las que han hecho que salga a relucir el pasado del concursante.

Son muchas las personas que se han puesto en contacto con el programa de la tarde para contar las supuestas estafas que José Antonio Avilés ha cometido, dejando a deber en multitud de negocios desde hace varios años. Ahora el programa se ha puesto en contacto con el padre del susodicho de quien también se está cuestionando que sea el dueño del cámping del que tanto se ha hablado: «Está usted hablando con el padre de Avilés, el dueño del cámping», comenzaba diciendo.

El padre de José Antonio Avilés | Foto: telecinco.es

«Se están oyendo tantas cosas que lo único que falta por imputarle a José Antonio es la muerte de Manolete y el covid-19. Es que él tendrá sus cosas y sus historias pero no de la manera que lo está machacando en Telecinco, tío. Se ha montado en el carro una cantidad de gente bestial. Y lo que no puede ser es que se presente una persona diciendo que le debe 14 euros de una tarta. Lo que pasa que cuando una cosa se dice 45 veces pues parece que son 45 veces», decía tajante por teléfono a ‘Sálvame’.

Confía plenamente en su hijo

El padre de Avilés continuaba diciendo: «Es una barbaridad, es que resulta que el Presidente del Gobierno lleva de televisión desde que ha salido el covid 11 horas y José Antonio calculo que llevará 50 o 60». En lo que respecta a su trabajo en televisión comentaba: «Es mayor de edad. Yo no puedo coartarle lo que él quiere o no quiere». El padre continuaba diciendo: «Él ha confiado en mucha gente que después le han fallado, muchos amigos. Yo confío en él, pero si él lo ha dicho desde el principio. Él dijo cuando se fue a Honduras que se iba porque tenía deudas y quería pagar las deudas, que es cuando yo me enteré que tenía algunas deudas».

José Antonio Avilés en ‘SV 2020’ | Foto: telecinco.es

«A día de hoy creo que no tiene ninguna demanda, que le haya puesto ninguna demanda nadie. Yo no sabía absolutamente nada. Nosotros no sabíamos nada porque José Antonio lleva viviendo cuatro años y pico fuera de casa. Y yo jamás he tenido ningún problema. Cuando yo sepa si ha hecho algo mal se lo tendré que echar en cara. Si hubiera sabido todo esto no sé si le habría ayudado. Es cuestión de saberlo y de hablarlo. Cuando yo hable con él veré lo que hay, lo que no hay y si se puede hacer algo», concluía diciendo que no ve mucho la televisión.