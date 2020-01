El padre de Meghan Markle muestra sus conversaciones con su hija y testificará contra ella en su juicio contra la prensa

El padre de Meghan Markle ha decidido tomar partido contra su hija en la batalla judicial que mantiene contra el periódico británico Daily Mail por la invasión de su intimidad al publicar unos extractos de una carta que envió a Thomas Markle. El padre de la Duquesa de Sussex ha confirmado que testificará contra su propia hija.

Según ha contado Daily Mail, el propio Thomas Markle ha cedido a la defensa del medio de información una serie de mensajes de textos que él y su hija se intercambiaron los días previos a su boda en los que él le comunicaba que debido a un infarto no podría asistir y cuya respuesta de su hija fue bastante desagradable: «No he hecho nada para molestarte, Meghan. Siento que mi ataque al corazón sea un inconveniente para ti», le decía a su hija, a lo que esta respondía: «Has ignorado mis llamadas, me has dejado preocupada, confusa y en shock días antes de mi boda».

Meses después de que se publicasen unos extractos de la carta que le envió Markle a su padre, los Suques de Sussex decidieron demandar al tabloide por invasión de la privacidad y de la intimidad. Tanto Meghan como Harry confesaron a la cadena ITV lo mal que lo estaban pasando por lo continuos ataques de los medios, razón que los llevó a tomar la decisión de dejar atrás sus funciones representativas.

La defensa de Daily Mail

No obstante, The Mail on Sunday afirma que el padre de la Duquesa tiene derecho de hacer publica la carta de su hija, ya que según el propio Thomas, le rompió «el corazón en mil pedazos» la actitud que tuvo Meghan Markle con él después de haber pasado por una situación tan delicada: «Thomas Markle tenía el derecho de contar su versión de lo que había pasado entre él y su hija, incluido el contenido de la carta», afirma la defensa de The Mail on Sunday.

Meghan Markle en su visita al Distrito 6 de Ciudad del Cabo

Por otro lado, los amigos de Meghan Markle aseguraron en la revista People que lo que el padre de la Duquesa de Sussex estaba diciendo era totalmente falso y que precisamente fue él quien no quiso ponerse en contacto con ella tras faltar a su boda y que su forma de vengarse de ella es haciendo todo esto.