El peor momento profesional de Amaia Salamanca: «Sentí angustia»

Amaia Salamanca no es la típica profesional que asegura que desde pequeñita soñaba con ser actriz. Como ella misma ha confesado, llegó al mundo de la interpretación por casualidad, ya que cuando se presentó a su primer casting estaba estudiando Empresariales y no tenía preparación alguna en ese momento. Aquel instante le cambió la vida y la convirtió no sólo en una afamada actriz sino también en modelo profesional. Sin embargo, no todo han sido días felices en su carrera, como ha desvelado en el programa ‘Planeta Calleja’.

El descubridor de Amaia Salamanca

Amaia Salamanca, en el centro, junto a María Castro y Aroa Gimeno en ‘SMS, sin miedo a soñar’

Nada menos que 187 capítulos protagonizó Amaia Salamanca en ‘SMS, sin miedo a soñar’, la serie que se estrenó en 2006 y que, como a ella, dio su primera oportunidad a otros actores que ahora tienen ya un nombre consolidado, como Mario Casas, Yon González o María Castro. La actriz aseguró a Jesús Calleja que se presentó al casting casi por casualidad y que «llegué una hora tarde y me cogieron. Imagino que lo haría fatal porque nunca había estudiado interpretación pero daría el perfil». Lo mejor, según ella, es que «aproveché la oportunidad, porque trabajar un mes eran 6.000 euros».

El ‘boom’ de Amaia Salamanca

Amaia Salamanca junto a María Castro y Miguel Ángel Silvestre

Tan mal no lo haría Amaia Salamanca teniendo en cuenta que apenas dos años después, y tras haber rodado además dos episodios en ‘Los hombres de Paco’, le saldría el que hasta la fecha se podría decir que es su papel más recordado, el de Catalina Marcos Ruiz en ‘Sin tetas no hay paraíso’, donde volvió a coincidir con María Castro. A partir de ahí conoció realmente lo que es la fama, «me pedían fotos, me perseguía la prensa rosa, me preguntaban siempre por Miguel Ángel Silvestre…». Eso sí, como le reconoció a Jesús Calleja, «nunca me enrollé con Miguel Ángel Silvestre. Es maravilloso como compañero, disfrutamos haciendo la serie, pero nada más allá».

Interpretó a la reina Letizia

Amaia Salamanca interpretó a la reina Letizia

Interpretar a personajes muy distintos es algo que le encanta a Amaia Salamanca y a la mayoría de los actores, y sin duda que uno de los papeles que más le llamaron la atención fue el de la actual reina Letizia, a la que dio vida en la serie ‘Felipe y Letizia’. Preguntada por si alguna vez recibió el feedback de la Familia Real, la actriz indicó que «no creo ni que lo hayan visto. Sé que los guiones les llegaron pero no contestaron nunca«.

Amaia en ‘Planeta Calleja’

La actriz durante su aventura con Jesús Calleja

Amaia Salamanca nunca ha perdido su popularidad desde ‘Sin tetas no hay paraíso‘, habiendo estado involucrada en otras series de éxito como ‘Gran Hotel’, ‘Velvet’, ‘La embajada’, ‘Tiempos de guerra‘ o, más recientemente, en ‘Todos mienten’ (Movistar +), ‘Bienvenidos a Edén’ (Netflix) y ‘Dos años y un día‘, la última propuesta que ha aceptado de Atresplayer Premium. Eso sin contar las 12 películas en las que ha intervenido, con títulos tan taquilleros como ‘Fuga de cerebros’, ‘Lo dejo cuando quiero’ o ‘Por los pelos‘. Por eso es reclamo de programas como ‘Planeta Calleja‘, donde ha sido protagonista del viaje que la llevó al «lugar más remoto» en el que había estado nunca: Kirguistán. Allí, junto a Jesús Calleja, hizo una ruta de trashumancia a caballo pastoreando ovejas, pasó una noche en una yurta en praderas de alta montaña y superó un trekking por la legendaria Ruta de la Seda, entre otras experiencias.

Su peor momento

Amaia Salamanca junto a Rosauro Varo, su pareja

A pesar de su popularidad, Amaia Salamanca confesó también a Jesús Calleja que tras tener a sus hijos estuvo un año y medio sin trabajar, y que esos instantes han sido los peores momentos que ha tenido desde que decidió dedicarse al mundo de la interpretación: «Pensé que ya no me querían, sentí angustia. Pero ahora estoy contenta porque después del parón me llamaron para una peli en Estambul, dos series… no he parado». Ahora vuelve a ser feliz, como demuestra el hecho de que entre el pasado año y el actual haya estado involucrada en nada menos que tres series (‘Todos mienten’, ‘Bienvenidos a Edén’ y ‘Dos años y un día’, en la que ni tan siquiera sabe cuántos capítulos rodará) y dos películas (‘Por los pelos’ y ‘La piel del tambor’, que rodará a las órdenes de Sergio Dow). Su buena estrella, la que le acompaña en estos momentos, le permite incluso hacer sugerencias para futuros proyectos. Así, como reveló en el programa de Jesús Calleja, lo que le gustaría que le ofreciera sería «una protagonista femenina de acción». Por pedir…