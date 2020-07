El perdón público de Kanye West a Kim Kardashian tras las intimidades que ha desvelado sobre su relación

Las últimas semanas han sido muy complicadas para Kim Kardashian y Kanye West. Cuando el rapero anunció que presentaría su candidatura a Presidente de Estados Unidos, se dedicó a dar discursos en los que desveló algunas intimidades familiares que provocaron una crisis en su matrimonio. Ahora parece que las cosas poco a poco retomar la normalidad.

Después de que el artista contara, entre lágrimas, que le había pedido a su mujer que abortara cuando estaba embarazada de North West, y más tarde publicara un tuit -rápidamente eliminado- diciendo que quiso divorciarse de la celebrity, Kim Kardashian salió a la palestra para pedir un poco de respeto y comprensión para su marido, que podría estar viviendo un nuevo brote de bipolaridad, enfermedad que tiene diagnosticada desde hace algún tiempo.

La familia West-Kardashian disfrutan de la Pascua

«Como muchos de ustedes saben, Kanye padece un trastorno bipolar. Cualquiera que lo tenga o que tenga un ser querido que lo padezca, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Él es una persona brillante, pero que siente la presión de ser un artista y un hombre negro quien ha experimentado la dolorosa pérdida de su madre y debe lidiar con la presión y aislamiento que aumenta su trastorno bipolar. Los que están cerca de Kanye entienden que sus palabras a veces no van en línea con sus intenciones«, comentó al salir en defensa de su marido.

Kanye West: «Sé que te he herido. Por favor, perdóname»

Ahora, quizá ya muchísimo más tranquilo y controlada la crisis en su enfermedad, Kanye West ha vuelto a las redes sociales para pedir disculpas públicas: «Me gustaría disculparme con mi mujer, Kim, por haber hecho público algo que era un asunto privado. Ella siempre me ha protegido y yo a ella no. Kim, quiero decirte que sé que te he herido. Por favor, perdóname. Gracias siempre por estar ahí para mí», ha escrito.

Kim Kardashian y Kanye West en la alfombra roja de la Gala MET 2019

Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan las cosas y cómo marcha la salud de Kanye West, que en las últimas horas ha recibido en su rancho de Los Ángeles la visita de una ambulancia. A falta de conocer que haya pasado algo, todo apunta a que se trataba de una visita para conocer cómo evoluciona su salud.