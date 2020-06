El peso que Cressida Bonas no se ha podido quitar tras años desde su ruptura con el Príncipe Harry

Cressida Bonas, quien mantuvo una relación sentimental con el Príncipe Harry, ha vuelto a hablar de su paso por la Familia Real británica y lo que significó para ella, puesto que los medios de comunicación comenzaron a hablar de ella y se le adjudicó una etiqueta de la que no ha conseguido deshacerse.

El Príncipe Harry de Inglaterra y Cressida Bonas cuando eran pareja

Una de las cosas que a día de hoy le sigue molestando es que se la trate como una ‘it girl’, y es que aunque en ese momento aceptó ser catalogada de esa manera, muchos años después de su ruptura con el Príncipe Harry, le sigue pesando de una manera que no le hace sentir bien y que además no tiene ningún sentido para ella.

«Creo que usar etiquetas como esa son de tener la mente muy estrecha. Yo he trabajado muy duro toda mi vida. Me encanta lo que hago y solo espero que este papel demuestre a la gente todo lo que puedo hacer y todo lo que me queda todavía por delante sin necesidad de ser encajada en una categoría«, ha explicado Bonas en una entrevista con Daily Telegraph para hablar de ‘White House Farm’, una nueva serie de intriga que protagoniza.

Cressida Bonas en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle

La actriz aterrizó en la vida del Príncipe Harry y se convirtió en el foco de todas las miradas, y aunque esos momentos fueron algo estresantes para ella, en ningún momento tuvo una mala palabra para su expareja, tanto es así que acudió a su boda con Meghan Markle o a la de su prima Eugenia de York.

Inseguridades superadas

Por suerte, sus inseguridades que se incrementaron en esa etapa en la que estuvo con el Príncipe han ido desapareciendo poco a poco como ella misma ha hecho saber: «El miedo que tengo a fallar, a ser rechazada, a no hacer las cosas bien o a ser perfecta es algo que me ha limitado en muchas situaciones de mi vida. Creo que en estos años he aprendido a tener confianza en mí misma y afortunadamente ya no sufro por esas pequeñas cosas. Y gracias a eso tengo muy claro qué quiero y qué no quiero hacer en esta vida».