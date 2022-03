El polémico despido de Paz Padilla de Mediaset

Paz Padilla ha sido despedida. Antonio David Flores ha dado su opinión al respecto y nos parece bastante más lógica que la alegada por la cadena.

Paz Padilla ha sido despedida. Antonio David Flores ha dado su opinión al respecto y nos parece bastante más lógica que la alegada por la cadena. Dice la nueva dirección general que «Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero».

De ser así, en el mismo programa no debería seguir trabajando Anabel Pantoja que ha hecho lo mismo en varias ocasiones. Sin embargo, nadie se cree que la subvención que recibió Mediaset, así como otras cadenas, de nuestros impuestos no tuviera como precio el pensamiento único que imponen los sujetos que gobiernan el país.

Así, Flores reconocía que «Es una pena que una cadena de televisión prescinda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconden. El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables». De momento, bien.

Continuaba indicando que «Todo esto tiene un trasfondo mucho más allá de lo que nos han vendido (…) Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto a raíz del documental por los dueños de la productora ‘LFDLT’. Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y no tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental». Mejor todavía.

De hecho, todos los que están contra lo políticamente correcto, o marxismo encubierto que diría Escohotado, están ya donde cantan los empedradores. Por lo tanto, ¿quién crees que lleva la razón en este caso? Atrévete a dar tu opinión sobre el caso.

