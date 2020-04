El primer (y raro) primer cumpleaños de Laura Escanes como madre en plena cuarentena

Todas aquellas personas cuyo cumpleaños caía después del 14 de marzo y hasta nuevo aviso han tenido que ir mentalizándose con que lo celebrarían en pleno confinamiento y con la única presencia de aquellas personas con las que conviven ( en el caso de vivir con alguien). Algo que ha hecho que para mucho fuese motivo de tristeza pero también una experiencia diferente en la vida. Y entre las miles y miles de personas en esta situación se encontraba Laura Escanes, para quien además este cumpleaños era doblemente especial ya que también era el primero como madre.

La influencer cumplía 24 años el pasado 13 de abril y, aunque el día no empezó del todo bien, acabó yendo mucho mejor. Escanes confesaba nada más despertarse que le había costado más que nunca levantarse y hasta bien avanzada la mañana no se ponía en marcha. Una de las primeras cosas que quiso hacer en su cumpleaños fue cocinar una galletas para tener algo que picar en un día tan especial. A pesar de las ganas, las galletas no salieron tan bien como se esperaba. Pero a juzgar por la fotografía que compartió en su perfil de Instagram, no las echó mucho en falta.

Laura Escanes sopló las velas con su hija Roma | Foto: Instagram

Con un enorme pastel decorado y con la compañía de la pequeña Roma, Laura Escanes sopló las velas de su tarta como un cumpleaños más. «Un cumpleaños especial, distinto. Un poco raro también, para qué engañarnos«, se sinceraba junto a la fotografía: «Echo de menos abrazar a mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis padres, mi hermano y mis amigos. Hemos podido hacer videollamada con casi todos y hemos podido soplas unas velas con un pastel que no esperaba tener», reconoce.

«Podemos celebrar que estamos todos bien»

A pesar de todas las cosas que podría echar en falta en un día así, la catalana apunta que lo más importante en estos momentos es que todo el mundo a su alrededor esta a salvo y eso es más que suficiente: «Podemos sumar un día más juntos, a pesar de la distancia. Y podemos celebrar que estamos todos bien«.

Por supuesto, no dudó en hacer mención al detalle más importante de este día (y de todos los demás), su hija. «Pero sobre todo un cumpleaños especial. El primer cumpleaños con la bebé (el años pasado estaba dentro) y no me puedo creer lo rápido que pasa el tiempo«. Y como no, mención también especial a la otra persona que ha hecho que su día fuese tan único, su marido, Risto Mejide: «Gracias mi amor».