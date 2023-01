El príncipe Andrés de Inglaterra invertirá 10 millones de libras en su defensa legal

El príncipe Andrés de Inglaterra tiene claro que debe limpiar su imagen. Lo conseguirá con los 10 millones de libras que le dejó su madre antes de morir.

El príncipe Andrés de Inglaterra tiene claro que debe limpiar su imagen. Lo conseguirá con los 10 millones de libras que le dejó su madre antes de morir. Te recordamos que hace un año alcanzó un acuerdo económico con Virginia Giuffre que le acusó de abusos sexuales cuando era ella menor.

El problema está en que el duque de York ya no forma parte de los Royals y que no puede salvarse de ir a los tribunales. Además, que le pagase a su víctima no le exime del delito. Tras el pago siguió sin aceptar ninguna culpabilidad y siempre ha negado las afirmaciones de la antedicha.

Durante el nuevo juicio se espera que argumente que nunca conoció a la Sra. Giuffre y que la infame foto de los dos es falsa. El príncipe Andrew negó haber conocido a la Sra. Giuffre en una desastrosa entrevista de Newsnight en 2021. Afirmó que estaba en un Pizza Express en Woking en el momento de uno de los incidentes mencionados por la demandante.

Una fuente real le dijo a The Sun que Andrew ahora quiere «probar» su inocencia en un tribunal estadounidense. «Fue presionado para resolver el caso para evitar eclipsar el Jubileo de Platino y ha pagado un alto precio, personal y profesionalmente. El Rey está feliz de que él persiga esto. Como Jefe de Estado, no puede respaldarlo públicamente, pero Andrew sigue siendo su hermano y quiere lo mejor para él».

Se informa que Andrew está más seguro financieramente que nunca después de que él y su exesposa Sarah Ferguson vendieran su chalet suizo por 10 millones el año pasado. También se dice que la Reina le dejó a su hijo una herencia por valor de «varios millones», que también puede usar para financiar su caso.

La noticia surge cuando se informó esta semana que el príncipe Andrew está presionando a su hermano, el rey Carlos, para que le permita usar el título de alteza real. Pero los principales abogados han descartado sus ambiciones y dijeron que debería estar «agradecido de no estar en la cárcel» tal y como publica The Mirror. Ya veremos en qué queda todo esto. Esperamos tu opinión al respecto.

