El príncipe Harry desmonta a Camilla Parker en su próximo libro

Las memorias del príncipe Harry se titulan Spare y en ellas deja bien clara cuál fue la estrategia de Camilla Parker para ser reina consorte. Curiosamente, Carlos III, cuya coronación sigue pendiente y Harry ha anunciado que no sabe si asistirá, temía que el libro fuera un escándalo y así será.

Es más, les solicitó a sus hijos que no le convirtieran en un desgraciado durante los últimos días de su vida. Pero nada de todo esto ha servido para mucho. Harry lo tiene claro y sus ataques a Camilla Parker, su madrastra, son feroces.

Según publica The Sun, «en una sección explosiva del libro, el duque de Sussex habla sobre la relación del rey y la reina consorte, y cómo él y William le rogaron a su padre que no se casara con ella. Podemos revelar que incluye afirmaciones de que, a pesar de las protestas de Harry y William, se inició una campaña para que se llevara a cabo el matrimonio y para que Camilla se convirtiera en reina».

«El duque dice que él y William le prometieron a Charles que le darían la bienvenida a Camilla a la familia, pero lo único que pidieron a cambio es que él no se casara con ella. Harry afirmó que aprobaban a Camilla pero le rogaron a Charles que no se casara por segunda vez después de la muerte de su madre Diana. Charles no respondió, alega. Harry también afirma que los hermanos conocían a Camilla como la otra mujer y ambos se habían reunido con ella por separado».

«Y en otro bombazo, acusa a Camilla de filtrar detalles de su conversación con William a la prensa. Él dice que la información solo pudo provenir de la persona de comunicaciones que Camilla convenció a su padre para que contratara. Increíblemente, comparó ver a Camilla por primera vez con la reacción de evitar el dolor de recibir una inyección al escribir “esto no es nada, cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás”. Al revelar la reunión privada, afirma que Camilla parecía «aburrida» cuando se encontraron y dijo que era «pura formalidad» ya que él no era el heredero ni un obstáculo importante, sino que tuvieron una pequeña charla sobre caballos».

«En su libro, Harry dice que reflexionó sobre si Camilla sería su «malvada madrastra». Pero afirmó que los hermanos estarían dispuestos a perdonarla en «sus corazones» si pudiera hacer feliz a Carlos. Hablando de Carlos, afirma que su padre se sinceró sobre ser intimidado en la escuela y «casi nunca lo logró», pero llevaba peluches todo el tiempo para sobrellevar la situación». Habemus drama.

