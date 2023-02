El príncipe Harry es ya objetivo de Al Qaeda

Lo expuesto por el príncipe Harry en sus memorias ha servido de excusa para que los asesinos de Al Qaeda le pongan en su punto de mira.

Lo expuesto por el príncipe Harry en sus memorias ha servido de excusa para que los asesinos de Al Qaeda le pongan en su punto de mira. Sin duda, las declaraciones de Harry tampoco es que sean para enmarcar. Uniéndolas a la locura de los que forman parte del grupo terrorista, todo parece indicar que Harry podría tener problemas en un futuro próximo.

Indica el príncipe en su obra que «¿Mi número? Veinticinco. No era un dato que me colmara de satisfacción, pero tampoco me daba vergüenza’. Cuando me hallaba en el fragor y la confusión del combate, no pensaba en aquellos veinticinco como en personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero. Personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a personas buenas».

Añade que «en la era de los apaches y los portátiles pude contar con exactitud el número de insurgentes que maté. Y me pareció esencial no tener miedo de ese número». Al Qaeda anuncia que «La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría, y que eran solo piezas de ajedrez en sus ojos, nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano».

Habrá que ver qué sucede exactamente con un panorama complicado que bien podría convertir este suceso en algo de enorme gravedad. Esperamos tus comentarios al respecto de una noticia que no tiene nada de broma y que podría marcar el punto final de la existencia de Harry si nadie lo remedia.

