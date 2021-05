El príncipe Harry: «Meghan no se suicidó porque se quedó embarazada»

El príncipe Harry protagonizaba una nueva entrevista con Oprah Winfrey el pasado viernes. Esta vez, comentó la estabilidad mental de Meghan Markle.

El príncipe Harry protagonizaba una nueva entrevista con Oprah Winfrey el pasado viernes. Esta vez, comentó la estabilidad mental de Meghan Markle. Al parecer, la actriz tenía tendencias suicidas que no lograba controlar con facilidad.

«Lo único que la detuvo fue ver lo injusto del tratamiento que recibió mi madre y provocar que perdiera a otra mujer en mi vida, en este caso con nuestro hijo en su interior» comentaba.

«Meghan no se suicidó porque se quedó embarazada. Lo que más me asustó es lo claro que tenía la idea de suicidarse. Ni había perdido la cabeza, ni estaba loca, ni se estaba medicando, ni tomaba alcohol. Estaba totalmente sobria y tenía una estabilidad mental absoluta. Simplemente, durante la noche tenía este tipo de pensamientos que terminaban por despertarle».

Harry aclara que no acudió a su familia porque le daba vergüenza que la situación fuera tan negativa. Tampoco es que creyera que fueran a ayudarle demasiado. «Esa fue una de las razones más importantes para marcharme de la familia real. Me sentía atrapado y controlado a través del miedo que me provocaban tanto los medios como el sistema (que nunca afrontó la posibilidad de hablar de este tipo de trauma). Ciertamente, ahora jamás me iban a acosar aconsejándome que me callase». Tremendas las declaraciones de un Harry que parece ir por los fueros de su progenitora y que está poniendo contra las cuerdas a los Royals. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de estos comentarios que, a buen seguro, habrán escocido a más de uno en Buckingham.

