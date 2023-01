El príncipe Harry revienta a su hermano William en su próximo libro

El príncipe Harry ha dicho que hasta aquí llegaron las aguas y ha decidido reventar a su hermano William dejando al aire sus reales vergüenzas.

El príncipe Harry ha dicho que hasta aquí llegaron las aguas y ha decidido reventar a su hermano William dejando al aire sus reales vergüenzas. Y es que el hijo mayor de Diana Spencer puede ser muy diplomático, pero la famosa flema británica le corre por las venas. Por ello, Harry ha decidido publicar unas incendiarias memorias de las que ya se han filtrado algunos fragmentos.

Posiblemente, recordarás cómo Harry se disfrazó de soldado nazi en 2005 con todo lo que ello provocó. Pues bien, el príncipe reconoce que la idea fue obra de su hermano. «Llamé a Willy y Kate, les pregunté qué pensaban. Uniforme nazi, dijeron. Me probé el disfraz y ambos me animaron. ¡Era peor que el traje de leotardo de Willy! ¡Mucho más ridículo! Pero sigo sin verle el interés».

Harry comenta que su disfraz fue «uno de los errores más grandes de mi vida». Los directivos de la editorial que publicará el libro reconocen que «es extraño que pienses que Harry se apropiaría de esto y simplemente siga adelante y no arrastre a su hermano, pero deja en claro que se siente muy convencido por el papel de William en el escándalo».

En otro orden de cosas, Harry también comenta cómo le atacó su hermano tras llamar a Meghan Markle «difícil, grosera y abrasiva». Harry tiene claro que todo estaba relacionado con el clásico ruido de la prensa rosa. Sin embargo, al pedirle explicaciones a William «todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el cuenco del perro, que se rompió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera».

William se explicó, tras seguir insultándole, y dijo que sólo buscaba ayudar a su hermano, algo que Harry no entendió. En otro fragmento, Harry comenta que «soy parte del sistema con el resto de familia, siempre lo he sabido, pero me parece que mi hermano no puede salir de ahí y yo lo he hecho». Desde 2021, año de la fatídica entrevista de Oprah Winfrey, las relaciones están totalmente rotas entre los hermanos. A buen seguro, este libro vendrá a certificar que no hay solución alguna para ellos. ¿Qué piensas al respecto?

