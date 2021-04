El príncipe Harry y Meghan Markle cobrarán 25 millones de dólares de Spotify

El príncipe Harry y Meghan Markle cobrarán 25 millones de dólares tras firmar un acuerdo con Spotify. Los músicos de todo el mundo están en pie de guerra.

El príncipe Harry y Meghan Markle cobrarán 25 millones de dólares tras firmar un acuerdo con Spotify. Los músicos de todo el mundo están en pie de guerra. Y lo están, básicamente, porque la plataforma apenas paga unos céntimos de dólar a los grupos tras haber acumulado miles de escuchas.

Por esta razón, Paul McCartney, Chris Martin, Kate Bush o Stevie Nicks, han hablado esta semana con el gobierno británico para hacer una ley que cambie esta forma de pago. Lo que nadie entiende es que Horacio Gutiérrez, jefe de Spotify, considere que el acuerdo ayudará a que los músicos reciban más visitas. ¿Alguien se cree que miles de personas van a escuchar los podcast de la pareja?

Callum Gardner, un compositor, ha indicado que «llevo componiendo temas desde los 12 años. Spotify no me paga ni un céntimo. Es duro y no se qué se supone que sucederá. Tienen todo el poder sobre los artistas». Otro músico, Harrison Rhys, comenta lo siguiente.

«Nos han dado una patada en los dientes. Creo que lo que ha hecho Spotify no es ético. Nos pagan 0, 0038 céntimos de libra por escucha, pero ellos sí tienen dinero para pagarle decenas de millones de dólares a Harry y a Meghan. No niego que lo que van a hacer con esos podcasts es positivo ya que el dinero será para proyectos benéficos. Este último año ha sido duro para los músicos. No hemos tenido ingresos, pero ellos sí los tendrán ».

Naomi Pohl, del sindicato de músicos, indica que «la mayoría de los beneficios del streaming es para las grandes empresas y a costa de los músicos que quieren tener una vida decente. Esperemos que el gobierno arregle esto y que se llegue un acuerdo mejor». Esperamos tu opinión al respecto.

