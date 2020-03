El Príncipe Harry y Meghan Markle se despiden en el Día de la Commonwealth con reencuentro con los Duques de Cambridge

El gran día ha llegado. La celebración del Día de la Commonwealth tiene lugar el segundo lunes de marzo, por lo que en 2020 ha sido el 9 de marzo. En esta ocasión tenía más interés por dos motivos. El primero, por la ausencia del Príncipe Andrés, apartado de los actos oficiales por el escándalo Epstein, lo que ejemplifica su caída en desgracia por mucho que la Reina Isabel haya querido salvarle.

El segundo ha sido más relevante al tratarse de la despedida de los Duques de Sussex como miembros de la Casa Real Británica. Aunque la fecha de salida es el 31 de marzo de 2020, el 9 de marzo de 2020 ha marcado su adiós en los actos oficiales como representantes de la Corona.

La Abadía de Westminster se engalanó para el tradicional servicio religioso que se realiza en honor de la Mancomunidad de Naciones surgida una vez que el imperio británico fue historia. Mientras las campanas repicaban, los miembros de la Casa Real Británica llegaron por orden de rango. Los primeros en aparecer fueron uno de los activos de la Corona que han tomado relevancia tras el Sussexit, el Príncipe Eduardo y Sophie Rhys-Jones, Condes de Wessex.

Después han llegado los más esperados: los Duques de Sussex. Una vez más no han defraudado, sobre todo Meghan Markle, que además de lucir la sonrisa que no ha borrado de su rostro desde que comenzó su maratón de actos oficiales de despedida en Reino Unido, ha deslumbrado con un vestido verde esmeralda de Emilia Wickstead, una marca a la que por cierto suele recurrir la Duquesa de Cambridge. Lo más llamativo ha sido la capa asimétrica que ha dado un toque a su look. El tocado a juego lo firma William Chambers, mientras que el bolso es de Gabriella Hearst y los zapatos de su firma favorita el calzado: Aquazzura. Asimismo, el Príncipe Harry ha ido a juego con Meghan Markle con el forro de su chaqueta, que era del color de su vestido.

Los Duques de Sussex han deslumbrado durante el paseíllo, y han provocado una gran expectación tanto en el exterior, como en el interior. Una vez dentro han ocupado sus asientos junto a los Condes de Wessex, que esperaban las llegadas del resto de la Familia Real Británica.

No han tardado en aparecer los Duques de Cambridge. Kate Middleton iba radiante con un abrigo burdeos de Catherine Walker que había lucido en la Misa de Navidad de 2018 en Sandringham. Aunque iba muy elegante, sabía que debía ceder el protagonismo a nivel estilístico a su cuñada, y así ha sido.

The Duchess of Sussex waves to the Duke & Duchess of Cambridge as they arrive at the #CommonwealthDay Service pic.twitter.com/G5S4382d0w

? Royal Central (@RoyalCentral) March 9, 2020