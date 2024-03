El príncipe William comenta sus preferencias al beber alcohol

El príncipe William ha comentado sus preferencias al beber alcohol tras irse a tomar unos chupitos para celebrar el día de San David.

El antedicho ha celebrado el día de San David bebiendo una pinta «excelente» en el pub que se hizo famoso por Bienvenido a Wrexham, la serie de televisión. El programa traza la suerte del Wrexham Football Club bajo sus nuevos propietarios de Hollywood, los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Al visitar el pub Turf, William y McElhenney conversaron detrás de la barra mientras el príncipe intentaba ser el barman.

William tomó una pinta de cerveza, que era en su mayor parte espuma, y describió sus esfuerzos como «horrendos» y agregó: «Eso podría resolverse en un par de horas, hablen entre ustedes. Todavía tiene una cabeza horrible, por eso no trabajo detrás de la barra».

El propietario bromeó diciendo que William era «terrible», pero sintió que «pronto podría ponerlo en forma».

McElhenney se refirió a su papel en It’s Always Sunny in Philadelphia, un programa de televisión, y dijo: «Interpreto a un bartender pero en realidad no soy un bartender». Luego se sirvió un trago de whisky y dijo: «Esto es mucho más fácil». William también le dijo a McElhenney que «ama» la sidra. Después de servirse una mala pinta, se bebió un trago y bromeó: «Esa es una mejor idea. Me gustan las bebidas más fuertes».

Ryan Reynolds estaba en Nueva York y no pudo estar presente mientras edita la próxima película de Deadpool, pero MailOnline entiende que espera conocer a William a finales de este año. McElhenney le dijo a William que Reynolds quería estar allí hoy, pero el Príncipe dijo: «Como Ryan no está aquí, puedes decirle que creo que Hugh Jackman es más divertido». En fin, esperamos tus comentarios sobre la opinión de William.

