El príncipe William siente que ha perdido a su hermano y a su mejor amigo

Aunque parezca lo contrario, el príncipe William está totalmente hundido por la pérdida de su hermano y su mejor amigo según comentan fuentes cercanas.

Aunque parezca lo contrario, el príncipe William está totalmente hundido por la pérdida de su hermano y su mejor amigo según comentan fuentes cercanas. Según publica The Daily Mail, el joven está sintiendo algo similar a lo que experimentase tras la muerte de su madre, la añorada Lady Di.

Duncan Larcombe, autor de un libro sobre la historia del príncipe Harry, ha indicado que este distanciamiento entre los hermanos está siendo un verdadero dolor de cabeza para William.

Comenta el escritor que «no hay duda de que esto es uno de los momentos más duros que ha atravesado en su vida. Lo más duro desde que murió su madre. Siente que ha perdido a su hermano y a su mejor amigo».

Fue en 2019 cuando se comenzó a hablar del enfrentamiento entre ambos hermanos. No estaba claro el papel de cada uno de ellos en la monarquía británica y Harry terminó po descolocar a William. Este, no dudó en recomendarle que no se apresurase a la hora de casarse con «esa chica» lo que Harry entendió como un ataque a Meghan.

El resto es historia. Habrá que ver si el próximo mes de julio acuden, o no, a la inauguración de la estatua en memoria de su madre. Diana habría cumplido 60 años en esa fecha y, de estar viva, habría cambiado bastante la historia. Todo es cuestión de esperar a que las aguas vuelvan a su cauce o a que todo termine por estallar. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto de esta noticia.

Casa Real Curiosidades #Príncipe-William