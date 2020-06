El reencuentro de Ivana y Hugo en el debate final de ‘Supervivientes 2020’: «Estás divina»

Uno de los momentos más esperados del debate final de ‘Supervivientes 2020’ era el reencuentro de Ivana y Hugo en España tras el final del reality. La última vez que la argentina habló con el programa aseguró que seguía sin entender muchas cosas del uruguayo, pero ahora parece que ha cambiado de opinión.

A su llegada al plató, Ivana le ha dado la razón al presentador sobre el mal perder que tiene su expareja, recordando que no quiso estar presente cuando se anunció que Jorge Pérez era el ganador del reality, llevándose el cheque de 200.000 euros.

Ivana a su llegada al plató de ‘Supervivientes 2020’ / Telecinco.es

«Yo vi la gala del jueves y ya no me creo eso de que no fue por el bocadillo«, aseguró la argentina, considerando que el motivo de la ruptura con el cuarto clasificado del programa podría haber sido perfectamente que le ganó en una prueba de recompensa y se comió ella, y no él, el bocadillo de calamares.

Hugo: «Te daría un beso pero no se puede»

Con la entrada del susodicho en plató, curiosamente el presentador le ha pedido que se sentara junto a su expareja. Él, al verla, no ha podido evitar lanzarle un piropo al tiempo que decía que «le daría un beso, pero no se puede»: «Estás muy guapa. Objetivamente estás divina«.

Ivana y Hugo juntos en el plató de ‘Supervivientes 2020’ / Telecinco.es

Ya minutos más tarde, al hablar de su relación, Jorge Javier Vázquez le ha pedido a Ivana que no vuelva a caer en sus brazos, pero ella no ha sido capaz de decir ni que sí ni que no. Hugo, por su parte, ha recordado las noches que pasaron juntos en los Cayos Cochinos: «Fueron unas noches espectaculares, con mucha química«, decía asegurando que eso se queda ahí y no volverán a vivir noches así.