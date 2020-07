El reencuentro de Yola Berrocal y Joaquín Prat tras 12 años: «Llamé a un fotógrafo pero no lo hice por dinero»

Yola Berrocal y Joaquín Prat han protagonizado el momentazo del verano con su reencuentro en ‘El programa del verano’. El presentador quería que la ganadora de ‘La casa fuerte’ acudiera a su programa para aclarar el porqué de que lleven sin hablarse desde hace 12 años, fecha en la que fueron pillados juntos en un parque por un paparazzi.

La ganadora de ‘La casa fuerte’ llegaba con una sonrisa al programa pero se notaba que estaba bastante tensa. La entrevista ha comenzado de una forma natural tratando distintos temas del programa y Joaquín Prat no dudaba en alabar su participación en el mismo: «Habéis sido las justas ganadoras porque habéis demostrado que se puede hacer un reality desde lo divertido».

Joaquín Prat y Yola Berrocal tratando el tema | Foto: telecinco.es

Yola Berrocal también ha hablado sobre su relación con Cristian Suescun, al que sigue sin perdonar: «Me siento utilizada porque al final no sé si lo hacía de verdad o de mentira». Y, tras esto, lanzaba un mensaje al concursante: «La última vez que nos vimos me pediste perdón, pero no quiero saber nada de ti porque eres una persona que me resta y no me suma». Sin embargo, el momento más esperado llegaba y Joaquín Prat le pedía que explicara qué había sucedido y por qué no se hablaban desde hacía 12 años.

Han hecho las paces

El presentador comenzaba hablando: «Hay unas fotos que se publicaron, es evidente que nos conocemos, que tuvimos un ‘aquel’, nos vimos dos veces creo. La cuestión es ¿por qué no nos volvimos a ver más?». Yola, por su parte, decía: «Nos conocimos en la salida del gimnasio, nos saludamos. Luego nos volvimos a ver en un sitio de copas», a lo que Prat añadía: «Le pediste el teléfono a una amiga de mi hermana y me llamaste. Después quedamos. Quedamos en un bar y luego fuimos a un parque. Ahí es más que evidente lo que sucedió y la cuestión es ¿qué hacía ahí ese fotógrafo?».

Joaquín Prat y Yola Berrocal aclaran sus asuntos | Foto: telecinco.es

Por su parte, Yola Berrocal ha sido muy sincera: «Yo tengo muy buen recuerdo de ese día, eres muy divertido, me encantabas. Esos momentos eran muy mágicos. Resulta que unos días antes hablé con una persona y me dijo que por qué no hacía unas fotos con algún famoso y yo en ese momento estaba trabajando en TV y no necesitaba nada. No lo iba a hacer y de repente quedo contigo. Le llamé antes de quedar contigo, nos siguió. Yo le dije ‘estoy conociendo a esta persona».

La concursante se ha mostrado arrepentida de sus actos: «Analizando pienso ‘por qué lo hice’. No lo hice por dinero porque no cobré nada. Te quiero pedir perdón, me arrepiento muchísimo, lo siento mucho por tu familia, por tu madre y fue una traición a tu confianza». Joaquín Prat, por su parte, decía: «Me sentí traicionado. Yo no te voy a negar. Cuando yo me entero que había unas fotografías, a mí me dijeron que habías cobrado 1.600 euros por las fotos. Has tenido el valor de contarlo aquí, me sentí aludido, era el momento de aclararlo. La prueba de que no te guardo rencor es que siempre he alabado los realities en los que has estado y menos aún ahora que has estado aquí».