El ‘reencuentro’ más esperado de Archie con la Reina Isabel de Inglaterra con motivo de su 94 cumpleaños

La Reina Isabel II de Ingalterra ha celebrado su 94 de una manera muy atípica y sin las grandes fiestas a las que está acostumbrada. Tan solo ha contado con la compañía de su marido, el Duque de Edimburgo, sin embargo, ambos siguen en contacto con su familia y por eso a pesar de la distancia ha recibido las felicitaciones de sus nietos y sus hijos.

Los Duques de Sussex presentando a su hijo Archie Harrison a la Reina Isabel, el Duque de Edimburgo y Doria Ragland

No solo le han felicitado los Duques de Cambridge, el Príncipe Carlos o su mujer la Duquesa de Cornualles, sino que también ha sido felicitada por sus bisnietos, y no ha faltado la tan esperada videollamada de Archie, el hijo de los Duques de Sussex. Eso sí, la felicitación no ha sido pública porque desde que se hiciese efectiva su salida de la Casa Real británica en enero de 2020 no disponen de cuenta oficial, pero sí que lo ha confirmado un portavoz a la revista Hello!.

Está claro que la tecnología en estas circunstancias de incertidumbre está consigiendo mucho a las personas, pero ellos más allá del coronavirus ya contaban con la distancia después de que cruzaran el charco para irse a vivir a América con su hijo. El pequeño de la casa que en 2020 cumplirá su primer añito ha formado parte de esta conversación y más cuando su bisabuela es toda una experta en videoconferenciasñ.

La Reina Isabel, el Príncipe Harry y Meghan Markle en el centenario de la RAF

Por otro lado, la Reina Isabel ha podido hablar a solas con su nieto el Príncipe Harry antes de sus últimos actos en Reino Unido, y está claro que siente mucha tristeza por la decisión que ha tomado junto a su mujer, sin embargo, la respeta y quiere lo mejor para ellos aunque eso suponga no ver a menudo al pequeño Archie, como aseguraron a Daily Mail fuentes del Palacio de Buckingham. Y quién sabe si este verano pueden pasar todos juntos sus vacaciones en el Palacio de Balmoral, aunque con la crisis sanitaria puede que esté complicado.

Su nueva vida en Los Angeles

Mientras tanto, la vida del Príncipe Harry y de Meghan Markle ha cambiado por completo y se han dejado ver por las calles de Los Angeles agarrados de la mano y llevando mascarilla para protegerse del coronavirus que tantos muertos está dejando en su paso por Estados Unidos. Los Duques decidieron aportar su granito de arena a la labor cuando supieron que los repartidores estaban desbordados por la situación actual, y es que además de donar más de 100.000 euros a una fundación para prestar ayuda, han repartido alimentos en distintos domicilios junto a una ONG vinculada a la madre de la actriz.