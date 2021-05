El regreso de Enrique del Pozo confirma el declive de Telecinco

Tras protagonizar una carrera musical inclasificable y llevar años alejado del mundo, Enrique del Pozo regresaba ayer a Telecinco.

Tras protagonizar una carrera musical inclasificable y llevar años alejado del mundo, Enrique del Pozo regresaba ayer a Telecinco. Lo hacía tras haber decidido Diego Arrabal marcharse, de forma definitiva y a la búsqueda de nuevos horizontes, de Viva la Vida. El pensamiento único nunca fue con el mejor paparazzi del país que jamás le siguió el juego a los que dirigían el programa.

Se presentaba el nuevo colaborador con una máscara veneciana y anunciando que en breve rodaría con Jeremy Irons y con Brad Pitt (imaginamos que sería una broma). Le faltó el disco chino filipino, pero se lo perdonamos.

A sus 64 años, del Pozo podría haberse ido el día antes porque volvió por su fueros con el uso de palabras malsonantes pensando que estaba en Crónicas Marcianas, pero no era así. Su tono, de víctima y amenazante al mismo tiempo, no sorprendió a nadie. Es exactamente lo mismo que hacía hace 20 años.

Declaró que «entré en una depresión y me tuve que ir, a mí nadie me defendió. Luego está Olga en la playa llorando lágrimas de cocodrilo diciendo que su marido es tan bueno». Añadía que «Yo no he recibido nunca una llamada de Rocío. No he visto ni una palabra de reconocer, no por protagonismo, sino por cariño y respeto cuando he estado ocho años crucificado».

Pues eso mismo. Que el antedicho le debe su puesto a su enfrentamiento con Antonio David Flores en su momento. Un Flores al que la cadena rescató, encumbró y le pagó hasta hace unos meses (que parece que se ha olvidado ya). Proponemos que rescaten a las Mama Chicho para confirmar el declive de una cadena sin rumbo que cada vez provoca reacciones más adversas en los espectadores.

