El reproche de Rocío Flores a Ana María Aldón tras su enfrentamiento con Elena en ‘Supervivientes 2020’

Rocío Flores y Elena tuvieron una gran bronca en la palapa en la que la madre de Adara aseguró que su compañera era «la vieja del visillo» porque se interesaba por la vida de los demás y que todo formaba parte de una estrategia porque la final estaba cerca, acusándose mutuamente de traición. Testigos de todo ello fueron el resto de compañeros, entre ellos Ana María Aldón, que permaneció con la boca cerrada y no entró en ningún momento.

Una actitud que molestó una vez más a la hija de Antonio David Flores, reprochándoselo en un momento dado durante una publicidad. Unas imágenes en las que, además de preguntarle quién es ‘la vieja del visillo’, asegura que ella no tiene esa capacidad para discutir y que, de hecho, no sabía ni la razón de esa bronca.

Ana María y Elena hablando después de la bronca / Telecinco.es

«Yo no tengo tu capacidad, Rocío«, se disculpaba tratando de calmar los ánimos y pidiénole que se relajara «un poco». Unas palabras que no conseguían calmar a Rocío Flores, que se mostraba realmente enfadada por no haber dado la cara por ella y, quizá también, porque su relación con Elena es cada vez más estrecha.

Ya en playa, Ana María Aldón trató de hacer que sus compañeras olvidaran esa trifulca, pidiéndole entre bromas a Elena que no volviera a llamar ‘vieja del visillo’ a Rocío y considerando que en Cayo Paloma era imposible no interesarse por la vida de los demás: «Qué vamos a estar, ¿pendientes de la vida social de los cocos?». Asimismo, en una conversación privada con Elena en la playa también ha comentado que ella considera no tener capacidad de meterse en peleas y que en su vida real también es así.

Ana María dando explicaciones a Rocío tras su reproche / Telecinco.es

Y durante la conexión en directo en ‘Conexión Honduras’, Jordi González ha querido intersarse por cómo estaba la relación. Elena ha comentado que ella es como la gaseosa, que explota y luego se viene abajo. Algo que Rocío también ha comentado, insistiendo en que le «molestó que me deja por mentirosa y de que me preocupo por la vida de los demás. Pero al final la tengo cariño, hemos tenido buena relación en los tres meses y por un enfado tampoco la voy a criticar».

Ana María: «Me bloqueo y no puedo ni defenderme a mí misma»

Por su parte, al preguntar a Ana María Aldón, esta ha reiterado que se bloquea con las discusiones y no se siente capaz de intervenir: «Trato de llevarme todo un poco a broma porque aquí todo es muy complicado, mucha hambre, mucha necesidad… Yo me bloqueo a veces, a veces no puedo ni defenderme a mí misma y paso, ya cuando salgamos cada uno hará conciencia de lo que hemos hecho en el concurso. En la vida real tambié soy así, no te creas que soy de otra manera».