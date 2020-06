El romántico reencuentro de Jorge con su mujer Alicia en la final de ‘Supervivientes 2020’

A lo largo de la gala final de ‘Supervivientes 2020’, como ya ocurriera durante la semifinal, los aventureros se pudieron reencontrar, cumpliendo con las pertinentes medidas de seguridad impuestas por la pandemia del coronavirus, con algunos de sus familiares. Todos ellos fueron lacrimógenos y emotivos, protagonizando Jorge el momento más romántico de la noche.

Después de que Hugo viera a su madre, Rocío Flores a su padre Antonio David y Ana María Aldón a su hija Gema, el Guardia Civil vio a su mujer Alicia, que le transmitió todo el apoyo que ha tenido por parte del público, resaltando los valores que le habían hecho finalista y contándole lo bien tratada que se ha sentido en los platós de Telecinco a los que ha acudido.

Jorge y Alicia durante su reencuentro / Telecinco.es

«A tope cariño, increíble, no te puedes ni imaginar lo que estás provocando, el trabajo que has hecho, lo que has movido. Has sido tú con tus principios, con tus valores, tenemos toda la vida para estar juntos. Hemos pasado un confinamiento muy duro, pero nos lo habéis hecho muy bonito«, le contaba Alicia mientras no podía dejar de mirar a su marido con una grandísima sonrisa que también lucía él, mirándose con ojos de profundo amor y admiración.

Las miradas de Jorge y Alicia hablan por sí solas

Lamentándose Jorge el tiempo que ha estado en Honduras lejos de su familia, el de la Benemérita no ha podido evitar la emoción, diciéndole una y otra vez a su mujer todo lo que le necesita. «Estás muy guapa, tenía tanta ganas de verte. Te necesito«, decía una y otra vez.

Jorge y Alicia abrazándose durante su reencuentro / Telecinco.es

Y cuando Alicia le contó que toda España estaba apoyándole y que le paran por la calle tantos pequeños como mayores para decirles lo mucho que le admiran, estando en manos de la audiencia la decisión final sobre si se convertía o no en ganador de ‘Supervivientes 2020’, llegó la gran muestra de amor de Jorge a su mujer: «El premio de mi vida eres tú«.