El romántico y furtivo beso protagonizado de Hugo e Ivana en ‘Supervivientes’

Tras la prueba que realizaron en la gala del jueves en ‘Supervivientes 2020’ los concursantes se encuentran separados por equipos: Ivana está en el equipo de los mortales mientras que Hugo se encuentra en el de los siervos. Puesto que la semana pasada Hugo era el Dios de la isla ambos podían verse y así fueron creando la confianza necesaria para que ahora que no pueden estar juntos se echen mucho de menos.

El tiempo en Honduras está siendo muy peligroso pues, como ya venían avisando antes de empezar el reality, esta será la edición más dura por lo metereológico. Durante la evacuación que han tenido que hacer los supervivientes, Ivana y Hugo han aprovechado que estaban en el campamento de emergencia para vivir un encuentro furtivo dándose un apasionado beso y dedicándose canciones de amor en mitad de la noche que no dejaron indiferente a nadie.

dara viendo como Ivana y Hugo Sierra se besan | Foto: Telecinco.es

Antes de eso, la hermana del futbolista le ha confesado a Fani los fuertes sentimientos que se están despertando en ella hacía la expareja de Adara Molinero: «A lo mejor soy tonta y confío mucho en él por lo que hemos hablado. Yo creo que fuera va a ser igual. Él es increíble. En lo que hemos hablado me ha demostrado muchas cosas. Esta semana estuvo conmigo a muerte, me ayudó y siempre estaba pensando en mí«, le ha explicado a la concursante de ‘La isla de las tentaciones’, que le ha querido dar un consejo: «Cuando salgas fuera te darás cuenta de la realidad. Le puede pasar a él, a ti o a ninguno», le ha dicho recordando su estancia en República Dominicana cuando cayó en la tentación y después al salir se dio cuenta que quería seguir estando con Christofer.

Fani e Ivana comentan la relación de Adara y Gianmarco

El ganador de ‘GH Revolution’ también se ha estado acordando mucho de la que es su pareja dentro de la isla confesando que la echa mucho de menos. Para matar el tiempo muerto en la cabaña de evacuación, los concursantes e han estado mandando mensajes a través del Dios de la isla esta semana, Cristián Suescun: «El siervo Hugo me ha dicho que te lleva en su cuore todo el momento y que jamás te olvida y no te olvidará», le ha recitado el concursante a Ivana haciendo que ella dibujase en su cara una sonrisa. Mientras, en plató, Adara ha visto las imágenes del padre de su hijo mientras se ha estado riendo confesando que a ella también le cantaba la misma canción que le ha dedicado a la argentina.

Ivana hablando con Fani | Foto: telecinco.es

Por otro lado y a pesar de que ‘GH VIP 7’ terminó en diciembre de 2019, la relación que se formó dentro de la casa de Guadalix entre Gianmarco y Adara aun está dando mucho de lo que hablar. Durante su conversación con Fani en la evacuación, Ivana Icardi no ha dudado en dar su opinión sobre esa relación y sobre cómo fue su relación con el italiano: «De verdad que yo pensaba que él sentía algo por mí, pero luego me di cuenta de que era todo para conseguir más fama«, ha confesado. «Espero que les vaya bien, pero no veo a Gianmarco capaz de hacerse con la responsabilidad de cargar con el hijo de Adara. A mí ella me parece una mujer con mucha fuerza y no la veo dispuesta a aguantar tonterías de un niño», ha terminado diciendo muy tajante sobre el tema. Fani, por su parte, ha coincidido con su compañera en este tema pues cree que la ganadora de ‘GH VIP 7’ es mucho más madura que el italiano.