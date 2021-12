El secreto de Alejandro Sanz para rendir más en el gimnasio

Alejandro Sanz se ha convertido en el protagonista indiscutible de la última emisión de El Hormiguero. El artista ha acudido para presentar su último proyecto, un álbum al que ha titulado como Sanz. Además de hablar sobre lo emocionado que se encuentra por poder volver a los escenarios después de la pandemia del coronavirus, el cantante ha revelado cuál es su secreto a la hora de ir al gimnasio. El intérprete de Corazón Partío ha contado entre risas que a la hora de “levantar pesas” tiene puesto el programa de cocina de Karlos Arguiñano.

«Mientras estoy ahí escucho ‘ahora partes unos ajos…’», ha dicho entre risas. Pero no solo eso, porque Alejandro Sanz ha explicado cuál es el «ritual» que hace antes de cada concierto o cada vez que va a cantar. «Desde hace unos años me pongo esparadrapos en las manos. En concreto tres», ha dicho ante la atenta mirada de Pablo Motos que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Sanz ha dicho muy sincero que los «artistas somos muy maniáticos». «De repente sentí que me daba suerte y ya no me los quería quitar. Ahora lo he convertido en un ritual. Es como cuando te pones una pintura de guerra. Siempre me los pongo en un dedo», ha explidado con todo lujo de detalles el cantante.

El cantante también ha mostrado el orgullo que siente al poder formar parte del Paseo de la Fama, ya que tiene una estrella como otros rostros conocidos de la talla de Leonardo DiCaprio O Matt Damon. “Es algo increíble. No me lo esperaba”, ha dicho. Después ha explicado que la decisión de que tuviera este famoso símbolo en una de las calles más famosas de Los Ángeles fue tras una votación de la Cámara de Comercio de Hollywood.

“Decidieron dármela por ese motivo. Los Ángeles me ha tratado muy bien. Un día hasta me pusieron un día y ahora, una estrella en el Paseo de la Fama, además está en un buen sitio”, ha mencionado orgulloso.

Pablo Motos ha querido saber si era verdad que a casa de Alejando acudían muchos conocidos. «A mi casa vienen muchas personas, de todo tipo de ideologías. Eso sí, está prohibido hablar de política», ha dicho con humor al presentador que, además ha aceptado una invitación para poder conocer la propiedad en la que vive Sanz.

El momento más especial del programa

Después de hablar sobre su trayectoria profesional y jugar a los míticos juegos del espacio junto a las hormigas más famosas de la televisión, Trancas y Barrancas, Alejandro Sanz ha vivido un momento de lo más especial que no olvidará. Una de sus fan, embarazada, se ha recorrido 500 kilómetros para poder conocerle en persona. Haciendo gala de su cercanía, Alejandro ha firmado la incipiente barriguita. Un momento que ha terminado en un cálido abrazo entre el artista y su seguidora.