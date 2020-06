El sentimiento de culpa de Irene Rosales por su madre: «He sido egoísta. No pensé que mi madre tenía que tener su vida»

Irene Rosales no pudo esquivar ‘La escalera de las emociones‘ en ‘Viva la vida’ y tuvo que abrir sus sentimientos. La colaboradora desveló que se sentía decepcionada con ella misma por no haber luchado por los sueños profesionales que tenía. Además, reveló que aunque le hubiera gustado estudiar Educación Infantil, su pasión hubiera sido ser Policía o pertenecer al Ejército.

Irene Rosales en ‘La escalera de las emociones’ de ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Antes de todo eso habló sobre la culpa, lo que provocó que se emocionara al recordar a su madre, fallecida en febrero de 2020 a causa de un cáncer y que dedicó muchos años a cuidar de su marido enfermo: «Con 29 años no arrastro mucha culpa. Ahora mismo en mi vida la pongo con el hecho de que me siento culpable de que damos por hecho que las personas nos van a durar toda la vida. Me acostumbre a que mi madre tenía que cuidar a mi padre y yo podía salir. Me siento culpable que mi madre no hubiera disfrutado de su vida también. Le doy vueltas todos los días a la cabeza», comentó.

Irene Rosales se ha sentido egoísta

«Me he sentido egoísta. Creemos que las personas van a estar siempre ahí. Se ha ido mi pilar. El pilar hay que cuidarlo y yo lo he tenido ahí, me ha ayudado en todo y no le he dado lo que se merecía. He sido muy egoísta, desde que soy mamá no he pensado que mi madre tenía que tener vida. Le he hecho cargar también conmigo y mis hijas. Si yo le hubiese dado esa vidilla, le hubiese venido bien. Le hacía falta. Ella decía que se quería curar para disfrutar la vida».

Irene Rosales habla del sentimiento de culpa en ‘La escalera de las emociones’ en Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Me he dado cuenta de que cuando podía hacerlo, sus hijos no tiramos de ella. No pensamos en que ella tenía que tener vida y tenía que disfrutar. Yo le dije que tenía que disfrutar. Ella siempre me ha dicho que lo que quería era disfrutar de sus nietos, de la familia, sus amistades. Le decía que saliera y ella se sentía responsable de tener que estar pendiente de mi padre. No hice nada por intentarlo, no le presionaba. Mis hermanos tienen el mismo sentimiento que yo», prosiguió Irene Rosales.

«Yo lo he tenido fácil porque puedo ganar dinero fácil. He tenido la comodidad de poder sacarla de ahí y no lo he he hecho. Me va a costar quitarme esa culpa. Pienso que qué tonta fui que cuando mi madre estaba mala no la llevé al hospital hasta después de tiempo. No tiene remedio. La preocupación que tengo es la falta que tengo de mi madre«, finalizó Irene Rosales sobre la culpa que arrastra.