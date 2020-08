El sorprendente mensaje de Dakota Tárraga a Isabel Pantoja en ‘Viva la vida’

Isabel Pantoja fue el fichaje estrella de ‘Supervivientes 2019’. Allí limó asperezas con la que había sido una buena amiga y que terminó siendo enemiga durante unos años, Chelo García Cortés. Además, hizo buena amistad con una de las concursantes de la edición, una persona con la que aparentemente no tenía nada en común, pero a la que estuvo muy unida.

Dakota Tárraga posa como concursante de ‘Supervivientes 2019’

Se trata de Dakota Tárraga, que fue a Honduras dispuesta a romper con su mala imagen de ‘Hermano Mayor‘. Allí no solo consiguió eso, sino que se llevó la amistad de Isabel Pantoja. Tanto es así que a pesar de que el tiempo ha ido pasando, siguen siendo amigas.

Así lo dejó claro Dakota Tárraga en su visita a ‘Viva la vida’, donde negó haber sido detenida por haber agredido a su madre. Además, confesó que Isabel Pantoja le había ofrecido su apoyo y que le daba la razón, aunque también le había reñido por su comportamiento.

Muy unida a Isabel Pantoja

«Gracias Isabel por preocuparte por mí. Ella ya sabe todo. Cuando vio la noticia me habló. Me he llevado más sorpresa por Isabel que por mucha gente de SV. Me llamó Lydia, Chelo, Isabel. Me ha regañado pero me conoce como soy y sabe que me pierde la boca. Me da la razón«, señaló Dakota Tárraga.

Dakota e Isabel Pantoja abrazadas en el plató de ‘Supervivientes’ | Foto: Instagram

Por otro lado, y ante la indiscreción de Nadia, su madre, que parece estar encantada con la amistad de su hija e Isabel Pantoja, Dakota confesó que también había felicitado a la cantante por su cumpleaños. En esta ocasión y debido a la pandemia, Isabel Pantoja ha celebrado su 64 cumpleaños con familiares y amigos muy cercanos.