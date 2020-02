El supuesto padre de Fani (‘La isla de las tentaciones’) rompe su silencio: «Su madre no la quería»

Nada más entrar como concursante a ‘La isla de las tentaciones’, Fani aseguró no saber la identidad de su verdadero padre. La futura concursante de ‘Supervivientes 2020’ dijo que sus tías le confirmaron que la persona que ella creía que era su padre, realmente no lo era, y que podría ser o uno de los miembros de Los Chichos o de Los Chunguitos.

A raíz de esta polémica, se ha hablado mucho de los orígenes de la madrileña. Es por esto por lo que en ‘Socialité’ han acudido al barrio donde se crió Estefanía para poder hablar con gente de su entorno y algunos vecinos: «Yo soy el padre de Estefanía», aseguraba un señor que estaba sentado a las puertas de una cafetería cuando la reportera le preguntó si sabía quien era el padre de la concursante.

Fani en ‘La isla de las tentaciones’| Foto: Telecinco.es

Este hombre aseguró que la madre de Fani «no la quería» y que por ese motivo se crió con él y con sus abuelos. Además, reconoció que no mantuvo una buena relación con la madre de la concursante cuando acabó su romance, tanto es así que ni se enteró de su muerte: «No sé lo que pasó, no tengo ni idea. A mí nunca me llamaron para comentarme que había muerto. Lo que pasará o no pasará y su relación (con Fani) no tengo ni idea».

La hermana de Fani en ‘Sábado Deluxe’| Foto: Telecinco.es

Asimismo, el padre de Fani también comentó que la concursante no mantiene buena relación con sus hermanas, especialmente con Rebeca, la mediana: «Hace mucho que no se ven, que no hablan»,«, aseguró. A raíz de esto María Patiño reveló unas palabras que dijo Rebeca en la sala de redacción de ‘Sábado Deluxe’ la noche del sábado 15 que acudió al programa pero que no llegó a decir en directo: «Mi hermana se inventó una identidad falsa, es mentirosa, manipuladora, nunca ha sido buena hija», afirmó Rebeca.

El miedo de Fani a que se conozcan sus orígenes

La concursante nunca ha querido hablar abiertamente de cómo fue su relación con sus padres, algo que en varias entrevistas ha reconocido que le da miedo hablar. Tanto es así, que su propia tía la última vez que acudió a ‘Sábado Deluxe’ afirmó que era lo único que le daba miedo que los medios investigasen ahora que su sobrina se había hecho famosa. Con estas palabras lejos de conseguir alejar el foco de sus relaciones familiares, ha conseguido el efecto contrario ya que, ahora más que nunca se está hablando de la familia de Estefanía.