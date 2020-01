El tenso reencuentro de Kiko Jiménez y Estela Grande en el ‘El tiempo del descuento’: «Eres mi gran decepción»

El domingo 12 de enero se estrenó el nuevo reality de Telecinco, ‘El tiempo del descuento’. Tras el arrollador éxito de ‘GH VIP 7’, Mediaset ha querido dar la oportunidad a algunos de los concursantes más populares de saldar sus cuentas pendientes. Adara, Gianmarco, el Maestro Joao, Antonio David Flores y Hugo Castejón, entre otros, volverán a la casa de Guadalix mientras se prepara la nueva temporada de ‘Supervivientes’, prevista para el mes de febrero de 2020.

Estela Grande y Kiko Jiménez hablando en ‘El tiempo del descuento’

Una de las historias más seguidas durante el concurso fue la polémica amistad entre Kiko Jiménez y Estela Grande, quienes terminaron con uñas y dientes al salir del programa. Ayer volvieron a verse las caras y saltaron chispas. «¿Qué predisposición tienes?», comenzó preguntando Kiko Jiménez a su examiga alegando que su amistad quedó en el olvido. A lo que la mujer de Diego Matamoros se ha mostrado con recelo a entablar lazos de nuevo. «Yo no tengo ninguna cuenta pendiente que ajustar», respondió ella.

«Arriesgué mucho en mi relación por mantener mi amistad contigo, me he peleado mucho con Sofía, para que ahora ni me saludes por los pasillos de Telecinco. Eres mi gran decepción«, dijo el colaborador de televisión entre apenado y furioso. Estela Grande, por el contrario, sostiene que rompió su amistad con él porque le dolió mucho la reacción de Kiko al salir de la casa, que no se comportó como un verdadero amigo. «Tú dijiste que me había metido en tu cama, y cuando viniste a verme no fuiste capaz de ser sincero. Encima permitiste que tu novia viniese a desestabilizarme«, le reprochó ella.

Estela Grande en la Gala 14 de ‘GH VIP 7 ‘ tras su expulsión

¿Estela Grande manipulada?

Sin embargo, el novio de Sofía Suescun no se ha creído las palabras de la modelo. Él piensa que está manipulada por su marido y actúa conforme a lo que él le dice. «Tu marido te dijo cuatro mentiras y cortaste la relación conmigo. Eres su marioneta», le acusó el colaborador de televisión. A lo que Estela Grande reaccionó muy alterada, y defiende que al salir de la casa se dio «con la pared de enfrente» y se percató de la realidad. «Corroboré lo que me dijo mi marido y por eso zanjé la amistad. Eres ya parte de mi pasado», dijo la modelo. «Has sido mi amiga cuando te ha interesado», respondió tajante Kiko Jiménez. La conversación no consiguió calmar las aguas entre los dos y terminó con unas palabras nada optimistas del exconcursante: «Yo ya no tengo cariño a Estela«.