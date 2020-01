El tremendo zasca de Estela Grande a Kiko Jiménez le deja muy dolido: «Lo hace con intención de ofender»

El pasado viernes 17 de enero, organizaron una fiesta en la casa de Guadalix de la Sierra para los concursantes de ‘El tiempo del descuento’. Fue en esta fiesta en la que varios compañeros se dieron cuenta de que Kiko Jiménez se mostraba algo decaído, sin ganas de relacionarse.

A pesar de que Anabel Pantoja le preguntó qué le sucedía, el novio de Sofía Suescun se negaba a contestar poniendo excusas. No obstante, más tarde aprovechó un momento de intimidad con Gianmarco para confesarle el motivo real de su malestar, el cual era Estela Grande.

«Me ha soltado una tío… de súper mal rollo», le decía Jiménez al italiano, que le explicaba que lo que ocurrió es que estaban teniendo una conversación el Cejas, algunos compañeros más de la casa, ella y él «de buen rollo». Según Jiménez estaban hablando los seguros que algunas celebridades se hacen como Jennifer Lopez que tiene asegurado el trasero o Cristiano Ronaldo que tiene asegurada la pierna.

Kiko Jiménez y Gianmarco en ‘El tiempo del descuento’| Foto: Telecinco.es

El problema llegó cuando el novio de la reina de los realities dijo que él se aseguraría la voz porque es de lo que estaba viviendo ahora mismo y la modelo le contestó esto: «Claro, para rajar te asegurarías la voz, para rajar a costa de otros», le contó Jiménez al italiano que además le confesó que no le había gustado nada lo que había dicho Estela.

Los reproches de Kiko Jiménez a Estela Grande

El ex de Gloria Camila expresó que le dolía que Grande le dijese eso, no tanto por lo que dijo sino más bien porque venía de ella: «De qué sirve que esta tarde saque la cara por ella, para que luego haga esto», dijo el novio de Suescun que además le recriminó que tuviese esa actitud con él simplemente para intentar hacerle daño: «Bájate de la nube guapa, yo llevo años trabajando en la televisión y encima siempre te he apoyado (…) A mí estas cosas me afectan porque ella lo dice con intención de ofender porque puede hacerlo, que lo digan otros me da igual, pero ella…«, dijo el concursante.