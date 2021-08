El último hito de Ibai Llanos que ha cabreado a Juanma Castaño

Ibai Llanos ha vuelto a hacer historia. Hoy 11 de agosto el famoso streamer ha viajado hasta París y ha conseguido hablar con Leo Messi el día de su presentación como nuevo jugador del París Saint-Germain. Todo un hito que muy pocos han logrado con el futbolista que rara vez se presta a hacer entrevistas con los medios de comunicación. Y esto ha cabreado a muchos periodistas deportivos tradicionales que no se han tomado muy bien lo conseguido por el streamer.

Ibai Llanos en la cena de despedida de Leo Messi

>Ibai Llanos es aficionado del Real Madrid y eso lo sabe cualquiera que le haya escuchado hablar de fútbol. Sin embargo, los contactos que ha ido haciendo en los últimos meses, concretamente el Kun Agüero al que entrevistó en su sección Charlando tranquilamente. Agüero es muy amigo de Ibai y, ahora que está en Barcelona, le dio la sorpresa al streamer llevándole a casa de Leo Messi. Ese día el futbolista argentino celebraba una cena de despedida antes de irse a París.

El streamer pensaba que iban a cenar a un restaurante. Tal y como él lo contó en Twitch al día siguiente, siguió con ese pensamiento hasta que vio a Messi “con una camiseta de Batman, descalzo y con unos pantalones de los Chicago Bulls”. Ibai recuerda la noche, admitiendo que en ese momento solo podía sentir que le estaba “dando un infarto”. Y no fue lo único que compartió. Contó a sus seguidores que estaba muy nervioso. Y también que seguro no se le olvidará nunca “la cara de tonto” que se le quedó cuando vio a Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.

La cena fue uno de los mejores momentos que recuerda el bilbaíno. Vivió incluso una anécdota con Jordi Alba, que le preguntó que qué hacía un madridista como él en esa fiesta. “Yo a Messi se lo dije, como madridista nos estás dando muchas penas, pero Jordi Alba, nada más verme, me preguntó eso”, cuenta Ibai en su vídeo. “Pues he venido a disfrutar, Jordi, y a comer tequeños” fue lo que le contestó el streamer al futbolista.

De casa de Messi a París como invitado

>“Sobre la 13:00 tenemos un ‘streaming’ histórico. Messi vendrá a Twitch por primera vez en la historia. Vamos a tener una charla con él. Desde su nuevo estadio. Nos vemos en un rato”, anunciaba Ibai sobre las 12:30 a través de su cuenta de Twitter. El streamer se encontraba en el Parque de los Príncipes, desde donde ha retransmitido en Twitch la presentación del argentino y desde donde ha conseguido hablar unos minutos con él para conocer sus primeras sensaciones.

No ha sido una entrevista, sino una conversación. Un directo que han seguido más de 300.000 personas y que pronto Ibai subirá a su canal de Youtube. Ibai Llanos rompió el hielo hablando sobre la cena de despedida a la que asistió en casa de Messi. “¿Comí mucho en tu casa, Leo?”, le preguntó Ibai, a lo que Messi le respondió que “no comiste mucho, te comportaste muy bien. No sé cuando comes normalmente pero ese día no mucho, no sé si fueron los nervios”. A Messi no le gusta dar entrevistas, pero el tono desenfadado que caracteriza al streamer hicieron que el argentino se viese cómodo y respondiese algunas preguntas.

Quiénes no han estado cómodos con la situación es el periodista deportivo Juanma Castaño y otros compañeros de profesión. Han mostrado su descontento y su asombro en redes sociales, y los internautas se les han echado encima.

El cabreo de Juanma Castaño y la mofa de las redes sociales

>El hecho de que Ibai Llanos haya conseguido hablar con Leo Messi ha dado mucho de qué hablar y destaca en estos momentos la reacción del periodista Juanma Castaño en twitter. “Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera”, ha escrito en un tuit. Con él ha dejado caer que no estaba de acuerdo con la oportunidad que había dado el PSG a Ibai de tener unos minutos con Messi en un día tan importante para su canal de Twitch.

Tras estas declaraciones Ibai ha escrito un tuit aclarando que no es periodista ni pretende competir con la prensa, pero la entrevista con Messi era un tren que no podía dejar escapar. “Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento” Le daba así una lección a la prensa deportiva española y a Juanma Castaño, que después del aluvión de críticas ha querido matizar sus palabras para salir del paso. Ha comunicado que solo estaba mostrando su ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y nuevas plataformas.

Muchas personalidades como Auron Play o Jordi Évole se unían al tema y felicitaban a Ibai por su hito conseguido. Sin embargo, los seguidores de Ibai Llanos, en cambio, han arremetido de forma contundente contra el periodista deportivo recordándole que la forma de consumir la información ha cambiado y que los medios tradicionales tendrían que ponerse las pilas.

«Ay es que Ibai me quita el trabajo» quizás ese chaval del que te ríes y menosprecias hace sentir mucho más a gusto a los jugadores y por eso lo eligen a él. Tienen la tranquilidad de que se lo van a pasar bien y no les va a preguntar cosas incómodas. — Auron (@auronplay) August 11, 2021

Igual el problema es ese, que en los medios tradicionales no entendéis nada. — Sergio (@fmercury666) August 11, 2021

Ibai Llanos @IbaiLlanos no debe pedir perdón a Juanma Castaño y a Manolo Lama por conseguir una exclusiva de entrevista con Messi. Los gustos han cambiado y la gente se informa donde quiere. Nadie tiene la exclusividad de la información y eso se tiene que aceptar. pic.twitter.com/ikSUcV3WtL — Eusebi Fortuny /♥️ (@FortunyEusebi) August 11, 2021

A lo mejor el punto es que Ibai no mete mierda como la mayoria de prensa tradicional. — WS23 (@WithStyle22) August 11, 2021

Si a Juanma Castaño no le gusta que Messi le haya dado una entrevista exclusiva a Ibai Llanos, le puedo freír unos flamenquines. — Don Chalecos© (@donchalecos) August 11, 2021