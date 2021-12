¿El último viaje de Rocío o el punto final de Sálvame?

Lo comentaba entre dientes Carlota Corredera el otro día. El nuevo documental de Rocío Carrasco puede ser el final definitivo de Sálvame.

Lo que nadie se esperaba es lo del último viaje de Rocío.

Al parecer, la hija de la cantante almacenó 30 toneladas de material, ya veremos si esto es cierto o no, que se llevó a un almacén una noche con varios camiones. Durante años, esto ha estado guardado sin que nadie supiera de semejante despliegue logístico.

Lo que ahora se nos vende es que se realizará el traslado de todo lo que tenía la Jurado a otro lugar seguro (¿no quedamos que donde estaba lo era?) para que Carrasco vaya viendo lo que está guardado y decida si quiere compartirlo o no con la audiencia. Teniendo en cuenta que hay que revisar 30 000 kilogramos de material, es bastante probable que el documental merezca un canal 24 horas propio y que sepamos el desenlace de todo esto dentro de 15 o 20 años.

Y es que como indicaba Diego Arrabal hace unos días en su canal de Youtube, el cacareado documental solo tiene dos horas de material grabado en Chipiona. Este invento le da a la protagonista cuerda suficiente para recordar los momentos más especiales de su progenitora.

Ortega Cano ha indicado ya que «yo me fui de la casa de La Moraleja el día que me dijo Rocío Carrasco que me tenía que ir. Me fui de esa casa, pedí una furgoneta de mi cuadrilla, cogí la ropa del armario a puñados, a mis hijos y me fui a La Yerbabuena. No me llevé nada de esa casa, yo tenía la cabeza donde tenía la cabeza. Estaba conmocionado».

Que se incida tanto en la relación del diestro con Rocío y en las posibles consecuencias de sus actos puede ser el punto de partida de demandas diversas que, por cierto, la productora no deja de perder en los tribunales. Ya veremos si todo esto no termina con la gallina de los huevos de oro. Esperamos tu opinión al respecto.

