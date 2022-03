El verdadero motivo de la ruptura entre Rocío Flores y Manuel Bedmar

La pasada semana salía a la luz que Rocío Flores y Manuel Bedmar rompían su relación. Lo revelaba la revista Semana, publicación que pudo hablar con fuentes cercanas a la hasta ahora pareja. Sin embargo, los protagonistas de esta historia no se han pronunciado al respecto, pero tal y como se puede apreciar a través de las redes sociales continúan sus vidas por separado.

Según la citada revista, el motivo de este desenlace estaría relacionado con un desgaste en la pareja, pero ese lunes Miguel Frigenti ha revelado la verdadera causa por la que han llegado a este punto. El periodista ha contado en Sálvame que ha habido una infidelidad por parte de Bedmar hacia Rocío.

«Hay una razón que es fundamental y es una deslealtad de Manuel a Rocío Flores». Estas han sido las palabras del comunicador para dar a conocer la noticia. «Una infidelidad de la que ella estaría al tanto y de la que vamos hablar mucho en los próximos días. Vamos a enseñar mensajes que dejarían muy clara la infidelidad. Y bueno, una conversación importante», ha revelado Frigenti. Además, ha indicado que ha tenido contacto con la tercera persona en cuestión y ha explicado que está «muy molesta» porque se siente utilizada.

El que fuera concursante de Secret Story ha explicado que «al parecer esta chica que tiene este affaire con Manuel tiene un amigo que es amigo también de Rocío Flores. Este amigo delata a esta chica y la delata porque tienen un malentendido y le cuenta a Rocío Flores que esta chica se ve con Manuel. Entonces, Rocío Flores le pide explicaciones a Manuel y aquí viene lo grave del asunto. Manuel le pide a esta chica con la que ha tenido algo que vaya a ver a Rocío y que le diga en su cara que todo esto es mentira», ha dicho Miguel. «Entonces, ahí se produce una situación entre los tres. Esta chica ha estado en casa de Manuel -la misma que la de Rocío Flores- y sube una fotografía donde se ve que esa casa es de Manuel y Manuel se pone en contacto con ella y le dice ‘oye, borra esas fotos que se ve que es mi casa’. Hay mensajes donde él le pide fotografías», ha añadido Miguel Frigenti, que también ha recalcado que esta infidelidad se produce entre «noviembre, pero creo que ellos se ven en más de una ocasión. Ellos dos se han visto desde hace bastante tiempo. Se conocen desde hace tiempo».

Por otro lado, Gloria Camila ha hablado también minutos después en Ya son las 8 sobre este entramado. Se ha mostrado discreta y no ha querido revelar si habla o no con Rocío sobre esta supuesta separación, ya que también han salido a la luz unas imágenes en las que aparecen juntos. «Rocío de hecho, llegó ayer y o sea que no he podido hablar con ella y tampoco sé nada», ha comentado. «Cada pareja es un mundo y pasan por muchos momentos», ha dicho después.