El vergonzoso vídeo de Anabel Pantoja tras un día con amigos que ‘Sálvame’ ha sacado a la luz

Hay veces que las redes sociales juegan malas pasadas y con que cuelgues algo tan solo unos minutos en la red puede que haya alguien que lo haya grabado y no hay más remedio que hacerle frente, por mucho que tú lo hayas borrado poco después. Esto es lo que le ha sucedido a Anabel Pantoja, que decidió protagonizar un directo de Instagram en un momento no demasiado bueno.

‘Sálvame’ lleva unas semanas lanzando bombas que están poniendo en un brete a los colaboradores y en esta ocasión la bomba era sobre Anabel Pantoja. A la colaboradora le cambiaba la cara al saber que algo iba a suceder: «La redacción de ‘Sálvame’ tiene en su poder unas imágenes brutales que afectan a una colaboradora: Anabel Pantoja. Unas imágenes que la propia colaboradora ha intentado evitar por todos los medios que se hicieran públicas, ya que la relación con su novio Omar podría verse muy, pero que muy afectada. La ‘boda aplazada’ podría pasar a ser la boda cancelada».

Anabel Pantoja viendo su vídeo | Foto: telecinco.es

Este mensaje del programa dejaba a Anabel Pantoja bastante preocupada. Tanto es así, que se le saltaban las lágrimas al ver en peligro su boda con Omar: «No quiero que por esta mierda se cancele mi boda o se cancele mi felicidad por un cajón de mierda y una conversación de mierda». Los colaboradores apuntaban a una posible discusión o algo similar y la colaboradora decía: «Me he llevado 60 días conviviendo con él por primera vez, hemos tenido altibajos, era una montaña rusa, no sé si me ha pillado alguien por la calle hablando pero me tenía que desahogar».

El vídeo de la discordia

Finalmente, ‘Sálvame’ sacaba a relucir un vídeo de Anabel Pantoja que le sacaba los colores a la colaboradora. El vídeo se trataba de un directo de Instagram que unos pocos afortunados pudieron seguir en directo en su momento pero que ella borró al día siguiente, no sin antes ser capturado por alguien de ‘Sálvame’. En la imagen se puede ver a una Anabel Pantoja bastante ‘perjudicada’ tras un día con amigos, cantando y con muy pocas ganas de dormir.

Anabel Pantoja, preocupada | Foto: telecinco.es

La cara de la colaboradora al verse y escucharse era todo un poema, sobre todo en la parte del vídeo en la que manda callar a Omar, su novio, después de que intentara sin éxito que Anabel Pantoja apagar el móvil y se marchara a la cama. «Se ve que estoy bebiendo agua y yo me voy a dormir porque hemos pasado todo el día con los amigos, estaba muy contenta. En ese momento ya estaba a punto de dormir. No tiene justificación a cómo le hablo. Solo pedir disculpas y ya», decía avergonzada en plató.