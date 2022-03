El zasca de Amador Mohedano a Rocío Carrasco: "Hizo sufrir a su madre"

Viernes Deluxe ha vuelto a la parrilla televisiva de Telecinco tras varias semanas sin emisión. Como no podía ser de otra forma, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha llevado a un invitado de excepción que se encuentra en primera plana mediática. Se trata de Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado. Esta reaparición tiene lugar unas semanas después de que se emitiera en la misma cadena, Montealto, formato en el que se recrearon 8 de las estancias en las que vivió La más grande y donde Rocío Carrasco fue soltando alguna píldora de lo que se verá próximamente en la segunda entrega de su docu-serie, En el nombre de Rocío, donde relatará el motivo por el que ha dejado de tener relación con algunos miembros de la familia, como es el caso de Amador.

Sentado en un sofá en el centro del plató y con una sonrisa, Amador Mohedano se ha convertido este viernes en el absoluto protagonista. Horas antes explicaba a los medios de comunicación que iba a contar “la verdad” sobre algunos de los frentes abiertos que tiene abierto e incluso aseguraba que está dispuesto a tender puentes con Rocío Carrasco para tener un posible acercamiento.

Ha pasado un año desde que Amador no pisaba el programa que pertenece al holding italiano y nada más entrar ha asegurado que está “bien”. “Quiero defender a mi familia por encima de todo”, ha dicho nada más comenzar la entrevista. “Me parece una barbaridad las cosas que se han dicho y vengo a defender eso”, ha añadido asegurando que su entorno ha sido duramente criticado. Amador Mohedano no comparte las palabras que Rocío Carrasco ha dicho sobre él y los suyos. “Tú te crees que puede decirnos alimañas cuando la hemos tenido entre algodones. Vaya palabra más fea”, ha indicado al presentador.

Después de ver un vídeo en el que Rocío Carrasco aseguraba que su madre sufrió en alguna ocasión por parte de algunos miembros de su familia, Amador Mohedano ha lanzado un mensaje directo a su sobrina. “¿Ella no ha hecho sufrir a su madre? La hizo sufrir mucho. Lo tiene que reconocer. Es muy fácil. Es una niña que se ha criado entre algodones y de pronto, decide de irse a Argentona con Antonio David Flores. No era la edad ni el momento. Irse a vivir allí a la madre la mató”, ha expresado.

En conversación con el de Badalona, el invitado ha asegurado que Rocío Jurado no estaría de acuerdo con lo que está haciendo su hija con los especiales y docu-series. “Para nada. Eso vamos, pongo la mano en el fuego o lo que haga falta”, ha contado. Sobre contar las intimidades de su madre, “no lo debería de haber hecho”, ha dicho sobre Montealto. “A ella no le hubiera gustado”, ha añadido.

También, ha reconocido que, sobre el episodio del intento de suicidio de la madre de Rocío Flores, él no sabía nada y que cuando se enteró no la llamó porque ella tampoco se había preocupado por él y su familia durante todo este tiempo. “A mi me ha dolido que se haya querido quitar la vida. Ella es mi sangre. No entiendo por qué después de tanto tiempo ha hecho estos feos», ha sentenciado.