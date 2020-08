El zasca de Diego Matamoros a Estela Grande: viajará con Carla Barber al lugar al que fue con ella de luna de miel

No hace falta que lo diga nadie más porque ya lo dice él, es que Diego Matamoros ha encontrado al amor de su vida en Carla Barber. El televisivo continúa con su canal de encima y ha sido en uno de sus últimos vídeos donde ha hablado de todo lo que siente por la cirujana. Por otro lado, indagando más en su relación sentimental, ha contado cómo fue su visita a Canarias, la tierra natal de su chica y el lugar en el que pudo conocer a sus padres. Una vez más ha hecho hincapié en que está viviendo el momento más dulce de su vida después de haberlo pasado bastante mal tras su separación de Estela Grande.

Diego Matamoros y Estela Grande posan en las Islas Mauricio

Y para sorpresa de muchos parece que ya tienen planes de boda pese a que tan solo lleven unos meses saliendo. Un paso bastante grande que han dado juntos ha sido tatuarse en sus muñecas, haciéndose un corazón prácticamente idéntico. Por otro lado y pese a que Diego Matamoros lo haya pasado mal sigue manteniendo su esencia puesto que regala flores a su chica, algo que también hacía con su expareja. Y puede que con Carla Barber le vaya bien pero está haciendo prácticamente lo mismo que ha hecho en el pasado puesto que también se tatúo por Estela grande.

Pero esto no es lo único que habría ‘copiado’ de su relación pasada, puesto que el último viaje que están planeando juntos es a Bali, el destino que eligió con su expareja para disfrutar de su luna de miel. Este gesto hay quienes lo interpretan como no auténtico zasca a Estela grande, quién de momento ha preferido guardar silencio y no pronunciarse al respecto.

Diego Matamoros con Carla Barber en Ibiza

El mismo Matamoros ha contado algunos detalles de lo que está planificando con Carla Barber a través de su canal, diciendo: «He preparado un viaje espectacular con Carla. Si todo va bien nos vamos a Bali y a Lombok. Es un viajazo que está ahí, pero no voy a dar ni fechas ni nada. ¡Tenemos muchas ganas! Claro está, que todo depende del tema del coronavirus, tenemos que ver cómo evoluciona la situación». Y como muchos saben que ya había realizado este viaje, no ha tenido ningún problema el recordar cómo fue antes y por qué quisiera hacerlo de nuevo: «Nadie puede privarse de ir a ese lugar tan mágico. Sí, es el sitio en el que estuve en mi luna de miel con Estela, pero creo que es algo mágico, es una tierra espectacular».

Diego Matamoros no es un mantenido

Pero piensa que su relación vaya viento en popa, cómo se vidente no se libra de las críticas y es algo que a Carla Barber no le ha sentado nada bien. Debido a que ella tiene un negocio de renombre de estética, hay quiénes han llegado a decir que diego Matamoros está aprovechando de ella, y por eso muy harta de las críticas ha dicho: «Diego tiene su trabajo, su dinero y muchas veces es él quien me invita a mi. Pero en el caso de que no fuera así, si me diera la gana de invitarle absolutamente a todo,la gente no tiene por qué criticarlo. Estoy harta».